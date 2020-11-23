تأخر فتح 7 لجان في أسيوط بسبب عدم وصول القضاة

كشفت غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، عن تأخر فتح 7 لجان فرعية بأربعة مراكز، وذلك بسبب تأخر القضاة.

وأكد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، أن غرفة العمليات المركزية تمكنت من رصد تأخر عدد من اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط، حتى وصل العدد إلى 7 لجان فرعية بأربعة مراكز، هي أسيوط وصدفا والغنايم وأبو تيج وذلك بسبب تأخر القضاة.

وأوضح النائب ياسر عمر، أن باقي اللجان الانتخابية فُتحت في المواعيد المحددة لها مع بدء عملية التصويت وسط إجراءات احترازية لفيروس كورونا وإجراءات أمنية مشددة.

الجدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألف و851 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم في 497 مركزًا انتخابيًا يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزًا إداريًا وحيًا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.