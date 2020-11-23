بـ3 طرق.. اعرف لجنتك الانتخابية للمشاركة في انتخابات النواب 2020

انطلقت صباح اليوم جولة الإعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بالداخل، إذ تُجرى في دوائر 13 محافظة هي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني، خدمة استعلام المواطنين عن مقر اللجان الإلكترونية والتعرف على قاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.

وتقدم "الوطن" خطوات وطرق التعرف على لجنتك الانتخابية على النحو التالي:

الطريقة الأولى لمعرفة لجنتك الانتخابية

1. الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــــا.

2. يمكن الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانة الفارغة.

3. بعد إدخال الـ14 رقم المدونين بالبطاقة تستطيع التعرف على بيانات لجنتك الانتخابية، وهي مركزك الانتخابي، والمحافظة والقسم وعنوان المركز الانتخابي ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية.

4. يمكنك طباعة بيانات لجنتك الانتخابية من خلال الضغط على كلمة "طباعة" الموجودة أعلى الصفحة.

الطريقة الثانية لمعرفة لجنتك الانتخابية

وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة التحقق من الوجود بقاعدة بيانات الناخبين، كما تتيح تباعا التحقق من بيانات اللجنة الانتخابية من خلال الرسائل القصيرة على الهاتف المحمول من جميع الشبكات على الرقم الموحد 5151، على أن تتضمن الرسالة الرقم القومي للناخب المكون من 14 رقمًا.

الطريقة الثالثة لمعرفة لجنتك الانتخابية

وتتمثل الطريقة الثالثة في معرفة لجنتك الانتخابية الاتصال بمركز اتصال دليل 141، أو بأقسام/ مراكز الشرطة.

وتنطلق جولة الإعادة داخل 44 دائرة موزعة على مستوى الجمهورية، ويخوض حزب "مستقبل وطن" الجولة بـ85 مرشحًا، أما حزب الشعب الجمهوري يخوض جولة الإعادة بـ19 مرشحًا، أما النور فيخوض الجولة بـ6 مرشحين، فيما يخوض المستقلون جولة الإعادة بـ86 مرشحًا.