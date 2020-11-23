هدوء نسبي بلجان مدن البحيرة وإقبال على التصويت بالقرى

هدوء نسبي شهدته اللجان الانتخابية بدوائر محافظة البحيرة بالمدن، مع بداية اليوم الأول لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية، في الوقت الذي شهدت فيه لجان القرى تواجدًا ملحوظ مع بداية الانتخابات.

وأرجع متابعون إقبال الناخبين بالقرى على اللجان، إلى نزعتهم العصبية والقبلية لتأييد المرشحين، على عكس ناخبي المدن الذين يبدأون التوجه إلى اللجان الانتخابية بعد فترة الظهيرة.

وأعلنت مصادر بلجان مراقبة الانتخابات البرلمانية، تأخر فتح 4 لجان في دوائر دمنهور وكفر الدوار والنوبارية نحو 10 دقائق، ولجنة بدمنهور لمدة 15 دقيقة، الأمر الذي أحدث زحامًا ملحوظًا للناخبين أمان اللجان، فيما تدخلت غرفة عمليات محافظة البحيرة لحل الأزمة.

وأجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قبل ساعات من بدء السباق الانتخابي، جولة تفقدية للوقوف على جاهزية اللجان والمقار الانتخابية بمراكز إدكو ورشيد والمحمودية، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية، ومتابعة أعمال التعقيم والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين، وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ البحيرة على التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مشيراً إلى تجهيز 653 مركزًا انتخابيًا يضم 1296 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين و12 ألفًا و338 ناخبًا بـ9 دوائر انتخابية يتنافس بها مرشح خلال جولة الإعادة على عدد 18 مقعدًا.