محافظ القليوبية يتابع تنفيذ 18 مشروعاً طبياً باستثمارات 3 مليارات جنيه

أكد محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، استمرار العمل في 18 مشروعاً جديداً في قطاع الصحة بالمحافظة، تتضمن 5 مستشفيات مركزية، و12 وحدة صحية ومركز طبي، بالإضافة إلى تطوير مستشفى بنها التعليمي، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 3 مليارات جنيه.

وقال المحافظ، خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات الطبية التي يجري تنفيذها، صباح اليوم الخميس، إن قطاع الصحة في القليوبية سيشهد طفرة ونقلة متميزة، خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن المحافظة يوجد بها 24 مستشفى حكومي، و195 وحدة صحية ومركز طبي، و53 مستشفى خاص، بإجمالي 4689 سريراً، بالإضافة إلى مستشفى جامعي ببنها، وبها 887 سريراً، فضلاً عن وجود 64 نقطة إسعاف، و105 سيارات.

وبدأ "الهجان" جولته، التي رافقه فيها نائبه الدكتور سمير حماد، ووكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور حمدي الطباخ، بتفقد مستشفى بنها التعليمي، الذي يجري تطويره باستثمارات تتخطى 270 مليون جنيه، حيث تفقد مبنى العيادات الخارجية، واستمع إلى مشاكل المرضى، ووجه بضرورة توافر الأدوية، وانتظام تواجد الأطباء في العيادات.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد الإنشاءات الجديدة، وتتضمن المبنى الرئيسي ومبنى الاستقبال ومبنى الحروق والأورام، حيث تم إطلاق التيار الكهربائي بالمستشفى، كما تم البدء في تركيب الأجهزة الطبية، والانتهاء من تركيب أجهزة الغسيل الكلوي، وتجهيز غرف العناية المركزة بعدد 64 سرير رعاية، كما تم الانتهاء من تركيب عدد 8 غرف عمليات بنظام الكبسولة، والتي تتميز بعدم وجود نسب للعدوى.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من جميع الفروشات الطبية خلال أسبوعين، وبدء تشغيلها تجريبياً واستقبال المرضى، كما وجه باختبار الأجهزة الطبية قبل تشغيلها فعلياً، وبلغت التكلفة الفعلية للمبنى الجديد حوالي 446 مليون جنيه.

وأشاد "الهجان" بوجود هذا الصرح الطبي على أرض محافظة القليوبية، كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة، مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة.

وتابع الجولة بتفقد مبنى المعامل المركزية، والذي يعد المعمل المرجعي لمحافظات الجمهورية، حيث تفقد وحدة تحليل PCR، والتي تستقبل عينات الفيروسات الكبدية "سي وبي"، بقدرة تصل إلى أكثر من 500 عينة يومياً، وتم استخدامه في جميع المبادرات القومية، ومن بينها حملة "100 مليون صحة"، ومبادرة "صحة الأم والجنين".

كما تفقد المحافظ معمل المياه، الذي يقوم بتحليل المياه بجميع أنواعها، للتأكد من صلاحيتها، وإرسال النتائج للجهات المختصة، كما تفقد أيضاً معمل الأغذية، والذي يقوم بأخذ العينات من الأطعمة المستوردة والمصنعة محلياً، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.

وتفقد "الهجان" مستشفى كفر شكر المركزي، الذي يجري تطويره، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100%، وبلغت التكلفة الإجمالية للمستشفى 300 مليون جنيه، ويجري الانتهاء من فرش الأجهزة الطبية وتجهيز 230 سريراً، و18 سرير عناية مركزة، كما تقفد قسم الأشعة وجهاز الأشعة المقطعية، وقسم العلاج الطبيعي والمخازن وغرفة مولد الكهرباء الاحتياطي، والتأكد من عزله جيداً لمنع الضوضاء.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مستشفى طوخ المركزي، الجاري إحلاله وتجديده بالكامل، بتكلفة 420 مليون جنيه، حيث تم إنشاء 3 طوابق، ويتكون المستشفى من 23 سرير عناية مركزة، و5 عناية قلب، و5 أسرة عناية أطفال، و20 جهاز غسيل كلوي، و5 غرف عمليات وكشك ولادة، وتخدم أكثر من 55 قرية و77 عزبة، وسيكون بها أكبر مركز لقسطرة القلب والرنين المغناطيسي، لطبيعة موقع المستشفى على الطريق الزراعي، لاستقبال الحوادث، ويقع المستشفى على مساحة 4200 متراً مربعاً، ووصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 25 %.

وتابع محافظ القليوبية الجولة بتفقد مستشفى قها المركزي، حيث اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث يستقبل المستشفى حالات الكورونا من جميع المحافظات، مشدداً على ضرورة تطبيق أقصى الدرجات من الإجراءات الاحترازية في التعامل مع المرضى، وعلى ضرورة العمل على راحة المرضى ورعايتهم وتقديم أفضل بروتوكولات العلاج المتبعة لهم من قبل وزارة الصحة.

كما تفقد المحافظ مستشفى القناطر الخيرية المركزي، الذي يجري تطويره بتكلفة 283 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير، و27 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 جهاز للغسيل الكلوي، ووصلت نسبة التنفيذ إلى أكثر من 75%.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة مستشفى الحروق، والذي يُعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤه بالمحافظة لعلاج الحروق، والمقام على مساحة 1000 متر مربع، باستثمارات 300 مليون جنيه، ويتكون من دور أرضي، بالإضافة إلى 3 طوابق، وتبرع حاكم إمارة الشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتحمل تكلفة تنفيذ الإنشاءات وتوريد الأجهزة والأثاث وفقاً لأحدث التصميمات العالمية، وبلغت نسبة التنفيذ 97٪.

وتابع المحافظ جولته اليوم، بتفقد مستشفى الخانكة المركزي، الذي يجري تطويره بتكلفة بلغت 220 مليون جنيه، بالإضافة إلى مستشفى "23 يوليو" للأمراض الصدرية بالخانكة، والذي جرى الانتهاء من تطويره ورفع كفاءة الأقسام، وإحلال البنية التحتية بالمستشفى، على أن يتم تسليمه إلى وزارة الصحة، ليدخل الخدمة الفعلية رسمياً، خلال أيام.

وأكد "الهجان" أن مستشفى الخانكة المركزي ومستشفى "23 يوليو" يمثلان صرحين طبيين يضافان إلى منظومة الصحة بمحافظة القليوبية، حيث يقدم المستشفيان خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.