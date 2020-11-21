محافظ القليوبية يتابع إجراءات الصيانة بكوبري كفر الجزار في مدينة بنها

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح اليوم، أعمال الصيانة الخاصة بكوبري كفر الجزار، التي تتم تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، بحضور المهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة بنها، وإدارة مرور القليوبية، والمهندس المشرف من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.

وبدأت أعمال الصيانة مع منتصف ليل أمس الجمعة، وأزيلت المطبات الموجودة في أول الكوبري من الاتجاهين، ناحية كفر الجزار وبطا، التي كانت تسبب تكدس وزحام مروري داخل الكوبري، بالإضافة إلى علاج الفواصل الحديدية، وعمل رصيف في منتصف الكوبري؛ لمنع دوران السيارات من داخل الكوبري، التي كانت تسبب الازدحام المروري، وكذلك كشط وإعادة رصف الكوبري.

ووجه محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة الكوبري في الموعد المحدد.

يذكر أنه تقرر غلق الكوبري بشكل كلي، اعتبارا من الخميس الماضي، حتى مساء الخميس المقبل، لكنه سيكون متاحا للمشاة، خلال فترة الغلق.

وفي وقت سابق، وجه المحافظ بالتنسيق مع العميد عبدالعظيم محمد، مدير مرور القليوبية، لتوفير بدائل لخط سير السيارات للمواطنين؛ إذ سيكون خط السير المتجه من وإلى كفر الجزار من خلال الطريق الزراعي، لحين الانتهاء من أعمال صيانة كوبري كفر الجزار، مع التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع لوحات إرشادية للمواطنين.

وبدأت الشركة المسؤولة عن أعمال ترميم وتطوير كوبرى كفر الجزار بمدينة بنها، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال التطوير للكوبرى، بعدما أعلن المحافظ غلقه أمام حركة مرور السيارات لمدة أسبوع؛ إذ انتهت من إنشاء الحواجز بالجزيرة الوسطى بالكوبري، إلى جانب بدء أعمال الكحت لإعادة رصفه.

ووفرت إدارة مرور القليوبية بقيادة العميد عبدالعظيم، بدائل لخط سير السيارات للمواطنين؛ إذ سيكون خط السير المتجه من وإلى كفر الجزار من خلال الطريق الزراعي، لحين الانتهاء من أعمال صيانة الكوبري.

وكان محافظ القليوبية، أعلن أنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري، تم معاينة كوبري كفر الجزار المعدني المتحرك على النيل، وتلاحظ أنه في حاجة إلى صيانة، لتيسير الحركة المرورية.

وأوضح "الهجان" أن الهيئة العامة للطرق والكباري، أرسلت فريق عمل لمعاينة الكوبري، وبناء عليه تقرر غلقه بشكل كلي، خلال الفترة المحددة.