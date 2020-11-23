9 رسائل من معسكر "اتكلم مصري".. تعرف عليها

يهدف معسكر "اتكلم مصري" للأطفال المصريين المقيمين في دولة كندا عبر تطبيق "زووم"، لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي.

وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات، وتحرص السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على إقامة مثل هذه المعسكرات لترسيخ الهوية المصرية عند الأطفال في الخارج، ويرصد التقرير التالي أهمية عقد المعسكر في كندا:

- التحدث اللغة العربية باللهجة المصرية، في المنزل ومع أصدقائهم العرب.

- عرض عدد من الأغاني التراثية المصرية والتي تفاعل معها الأطفال المشاركين، لتشجيعهم على حب اللغة العربية وفهم اللهجة المصرية بطريقة سريعة.

- قام الأطفال بعمل فقرة بالأزياء المصرية التي تمثل المزيج الثقافي الذي تتمتع به مصر من الجلابية والأزياء البدوية وغيرها.

- وعدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج اطفال كندا بانها سوف تقابلهم في اول زيارة لها في كندا.

- أهمية التحدث باللغة العربية داخل المنزل والاحتفاظ بالهدايا التذكارية من مصر داخل بيوتهم بالخارج.

- حرص الأطفال علي عرض صور الأهرامات وعلم مصر وأبو الهول وتوت عنخ آمون، وغيرها من التماثيل والتحف الفرعونية التي تذكرهم بمصر في كل يوم.

- طالبت نبيلة مكرم من الأطفال أن يضعوا مصر في قلوبكم.

- قام الأطفال بغناء عدد من الأغاني المصرية، بالإضافة إلى عدد من الأغاني التراثية المصرية والتي تفاعل معها الأطفال المشاركين.

وأكد الآباء أن هذه المعسكرات تخلق الشغف لدى أبنائهم بالخارج، وفي كل مرة يحرص الأولاد على القراءة عن مصر ومشاهدة الأعمال المصرية من وقت لآخر، مطالبين بعودة الوزارة لتنظيم زيارات أبناء المصريين بالخارج.