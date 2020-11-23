مندوبو لجان العياط يوزعون الكمامات على الناخبين

شهدت اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، في أول أيام التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2020، إقبالاً متوسطا من قبل الناخبين على صناديق الاقتراع، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الجيش والشرطة المكلفين بتأمين العملية الانتخابية، ومساعدة كبار السن في الدخول للجان.

وحرص مندوبو المرشحين باللجان الانتخابية في مدينة العياط، على توزيع الكمامات الطبية على الناخبين داخل اللجنة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وحمايتهم من العدوى.

وتلتزم جميع اللجان الانتخابية بالدائرة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان والمقاعد الخشبية، وتوفير أدوات التعقيم للناخبين.

وقال ياسر عبدالمعطي، أحد الناخبين بمدينة العياط، إن العملية الانتخابية في أول أيام جولة الإعادة بالمرحلة الأولى بجميع اللجان بالبدرشين والعياط تسير بصورة منتظمة، كما أن هناك اتباع لتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بشكل منضبط.

وأشار إلى أن هناك إقبال متوسط في الساعات الأولى من المواطنين على صناديق الاقتراع منذ صباح اليوم، للمشاركة في التصويت في جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، موضحاً أن المنافسة شرسة بين المرشحين الأربعة المستقلين والحزبيين، للفوزين بمقعدين بمجلس النواب.

نوه عبدالمعطي، إلى أن الصراع الانتخابي اشتد على آخره بين المرشحين الحزبيين والمستقلين، حيث يتنافس 4 مرشحين على مقعدين، مؤكداً أن هناك مرافق داخل قري البدرشين والعياط تحتاج إلى تطوير شامل وعاجل بمساعد النواب الفائزين، وتنفيذ جميع وعودهم لنا، موضحاً أن جميع أهالى البدرشين والعياط سيخرجون للمشاركة في جولة الإعادة الانتخابية.