منة فضالي لـ"الوطن": والدتي فقدت جزء من بصرها

كشفت الفنانة منة فضالي عن خضوع والدتها نادية الشربيني لجراحة في عينها نتيجة لإصابتها بجلطة في العين أثرت علي عملية الإبصار، بحسب قولها.

وقالت منة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن والدتها أجرت جراحة في عينها بمعرفة أحد الأطباء، ولكنها ظلت متألمة بعد إجرائها للعملية، وهو ما دفعها لاصطحابها إلي الدكتور حازم ياسين، أستاذ طب وجراحة العيون، الذي بمجرد أن وقع الكشف عليها قال لهم نصاً: "احنا لازم نعمل عملية دلوقتي حالاً لأن نسبة الإبصار عمالة بتقل".

وتابعت: "أجرت أمي العملية داخل أحد المستشفيات الخاصة، وما زلنا في مرحلة المتابعة الطبية، إلا أن حالتها شهدت تحسناً ملحوظاً، وهنا أود توجيه الشكر للدكتور حازم ياسين لأنه طبيب محترف وشخص محترم وخلوق إلي أقصي درجة ممكنة".

كانت منة فضالي أعلنت عن تعاقدها على بطولة فيلم جديد بعنوان "السرداب"، من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن أحداث الفيلم تدور حول عالم مصاصي الدماء، لكن بشكل جديد ومختلف عن فيلم "خط دم"، الذي قدمته نيللي كريم وظافر عابدين على إحدى المنصات الإلكترونية، ودارت أحداثه عن مصاصي الدماء، مضيفة أنها تحمست لفكرة الفيلم، لأنها لم تُقدم مثلها في أعمالها السابقة.

وأعلنت منة، أسماء باقي أبطال الفيلم، وهم محمد نجاتي، سيد رجب، محسن منصور، عايدة رياض وهاجر الشرنوبي.

وتواصل فضالي تصوير مشاهدها في مسلسل "سكن البنات" للمخرج محمد النقلي، داخل أحد مواقع التصوير بالقاهرة، مشيرة إلى أن العمل يتعرض لمشاكل الفتيات بشكل جديد ومختلف، بحسب قولها.

وينتمي مسلسل "سكن البنات" إلى نوعية مسلسلات الستين حلقة، ويناقش قضايا الفتيات المغتربات اللاتي يقمن في فيلا تمتلكها الفنانة وفاء عامر بحسب الأحداث، حيث نرى حكايات كل منهن والأزمات اللاتي تعرضن لها في حياتهن.

ويشارك في بطولة المسلسل وفاء عامر، آيتن عامر، دينا، منذر رياحنة، محمد نجاتي، حسني شتا، أحمد جمال سعيد وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي.