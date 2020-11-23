تفاصيل مواعيد فتح وغلق المطاعم والمسارح.. الديسكوهات حتى الثانية صباحا

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والكافيتريات السياحية وما في حكمها، وذلك في قراره رقم 512 لسنة 2020، والذي نشرته وزارة السياحة والآثار في عددها الصادر صباح اليوم، وجاءت تلك الإجراءات كالآتي:

1. مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيا يوميا من الساعة الخامسة صباحا حتى الواحدة صباحا صيفاً

2- تحدد مواعيد فتح المنشآت شتاءًا حتى الساعة 12 منتصف الليل.

3- زيادة مواعيد العمل خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق 1 صباحا.

4- استمرار خدمة "التيك أواي" على مدار الـ24 ساعة.

5- استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافتيريات على مدار الـ24 ساعة.

6- تكون أشهر الصيف اعتبارا من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر.

7- تستمر المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا والموجودة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات بالعمل 24 ساعة أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن.

8- تكون مواعيد فتح مسارح المنوعات الليلية يوميا من الساعة 11 صباحا، وتغلق الثالثة من صباح اليوم التالي.

9- حدد القرار مواعيد فتح الديسكوهات من الساعة العاشرة صباحا، حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي.

10- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة في المحافظات الساحلية والسياحية بناءً على قرار من وزير السياحة بالتنسيق مع التنمية المحلية.

11- تستثنى من المواعيد السابقة، الأنشطة والمحال الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وتخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة.

12- تعمل كازينوهات ألعاب المائدة على مدار 24 ساعة.

13- التنسيق بين وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية حول القرار، وأي تعديلات قد تجري عليه.

14- يبدأ العمل بتنفيذ القرار اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.