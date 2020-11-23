مسجل خطر وسباك وراء انقطاع المياه بالسيدة زينب: سرقوا المواتير

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف سر انقطاع المياه فى عقارات منطقة السيدة زينب، إذ تبين أن وراء الجريمة مسجل خطر وسباك، ودلت التحريات أنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات بمنطقة السيدة زينب.

وكشفت التحريات الأولية، التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، أن قائد التشكيل مسجل خطر، اشترك مع باقي المتهمين لسرقة مواتير الكهرباء، وإعادة بيعها عن طريق عملاء سيئين النية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم السيدة زينب، بوصول بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يفيد باكتشافه سرقة موتور المياه الخاص بالعقار محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات.

وكشف المتهمان، ارتكابهما 6 حوادث سرقة مواتير مياه، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها داخل مخزن خردة خاص بأحدهما كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وقال المتهم الرئيسي، مسجل خطر، فى التحقيقات إنه قام بتكوين التشكيل العصابي، لمروره بضائقة مالية فاستغل معرفته بالكهرباء، واستعان بصديقه الذي كان يعمل سباك، لفك المواتين بحجة الكشف عليه.

واعترف المتهم الثاني، فى محضر الشرطة، بأنهما بعد سرقة المواتير، يتوجها إلى عملائهما سيئي النية أو بيعها من خلال صفحات "فيسبوك" بمبالغ زهيدة، وردد: "دي سرقة خفيفة مش محتاجه رخصة".