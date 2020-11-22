ضبط 8 خلاطات وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية بالمعصرة

طالبت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بعدم السماح بأي مخالفات بناء بنطاق المنطقة الجنوبية، والتصدي بكل حزم وبقوة القانون والضرب بيد من حديد، على المخالفين، لاحترام هيبة الدولة، وتطبيق القانون لمنع فوضى البناء مرة أخرى، وعدم وجود أى تجاوزات جديدة.

وفى سياق متصل، شنت السلطة التنفيذية والإدارات المعنية بحي المعصرة بقيادة هانى محروس، رئيس الحي، عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء، أسفرت عن مصادرة 6 خلاطات من أرض السلام، وتم تحويل المخالفين للنيابة العسكرية بمعرفه قسم شرطة المعصرة.

كما تم فك شدة خشبية بالدور الثامن فوق الأرضي بشارع عمر بن الخطاب المتفرع من شارع كورنيش النيل، وتم مصادرة الخشب، وإيداعه مخزن المضبوطات، وتم أيضا مصادرة عدد 2 خلاطة، كانت تقوم بأعمال مخالفة بأعمدة الدور الثالث عشر فوق الأرضي بشارع العشرين البحري.

وتم إيداعها مخازن المضبوطات بالحى كما تم مصادرة خلاطه كانت تقوم بالبناء المخالف بشارع ابو الوفا بمنطقه الدواجن بنطاق حي المعصره وتم سحب الخلاطه وايداعها مخزن المضبوطات وتم القبض علي المقاول وعرضه علي النيابه بمعرفه قسم الشرطه.

وأشار هانى محروس رئيس حى المعصرة، إلى أن الحملات مستمرة لإنفاذ القانون على المخالفين حيث تم مصادرة خلاطه والجرار الذي يقوم بايداع التشوينات داخل الخلاطة التى تعمل في البناء المخالف، بقطعه 15 تقسيم السلام بالمعصرة، وتم سحبها للقسم، وإيداعها بعد ذلك مخزن المضبوطات بمعاونة قسم شرطة المعصرة.

وتم فك شدة خشبية بالدور العاشر بشارع السكة الحديد البحري بنطاق حي المعصرة، وتم رفع الحديد والخشب ومصادرته بمخزن المضبوطات، وتم إحاله المقاول للنيابة العسكرية، مؤكدا أن الحملات مستمرة، وعلى المواطنين الالتزام بالتعليمات التى أقرتها الدولة لتحقيق الانضباط، ووقف فوضى العمران، وإعادة الوجه الحضاري لأحياء العاصمة.