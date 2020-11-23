أسباب السماح للديسكوهات بالفتح حتى الصباح.. أنشطة ليلية

قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة المنشآت والمطاعم السياحية، إن وزارة السياحة والآثار سمحت بفتح مسارح المنوعات الليلية "الملاهي اليلية"، يوميا من الساعة 11 صباحا، وحتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وسمحت بفتح الديسكوهات من الساعة الـ 10 صباحا، حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، لافتا إلى أن السماح لتلك المحال بالفتح حتى هذه الأوقات يعود إلى أنها أنشطة ليلية لا يبدأ عملها قبل الساعة التاسعة مساءً.

وأضاف "وهبة" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الغرفة طالبت وزارة السياحة والآثار بمعاملة القاهرة والجيزة كمحافظات سياحية وتطبيق نفس مواعيد غلق المطاعم السياحية عليها، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن تكون القاهرة والجيزة واللتان تضمان العديد من المناطق الأثرية والثقافية غير مدرجتان حتى الآن كمدن سياحية.

وأشار إلى Hن مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية وافق خلال اجتماعه أمس الأول على قرارات وزارة السياحة والآثارالخاصة بمواعيد فتح وغلق المنشآت والمطاعم السياحية والتي تم تحديدها بالواحدة صباحا صيفا والثانية عشر صباحا خلال الصيف وذلك بسبب أزمة كورونا وضرورة تكاتف كافة قطاعات الدولة لعبور تلك الأزمة، موضحا أنه بعد انتهاء الأزمة فإن الغرفة ستطالب بمعاملتها كالفنادق فى مواعيد الفتح والغلق.

يشار إلى أن قرار وزارة السياحة والآثار الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم السياحية سمح للمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا والموجودة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات بالعمل 24 ساعة أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن، كما حدد مواعيد فتح مسارح المنوعات من الساعة 11 صباحا، على أن تغلق في الثالثة من صباح اليوم التالي.

وسمح للديسكوهات بالفتح الساعة العاشرة صباحا، حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، وأستثنى القرار من المواعيد السابقة، الأنشطة والمحال الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وتخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة، كما سمح القرار لكازينوهات ألعاب المائدة بالعمل على مدار الـ 24 ساعة.