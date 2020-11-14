عضو غرفة المنشآت السياحية: 5 أضرار لقرار تبكير موعد غلق المطاعم

حذر عدد من العاملين بالمطاعم السياحية من الخسائر التى سيتكبدونها حال قررت الحكومة تعديل مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية لتصبح الـ 12 صباحا خلال الصيف، و11 مساء خلال فصل الشتاء.

وقال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إنه إذا ما وافقت الحكومة على تبكير موعد غلق المطاعم السياحية، وفقا للمقترحات المطروحة حاليا، فإن هناك العديد من الأضرار التى ستلحق بالمنشآت والمطاعم السياحية والعاملين بها لعل أهمها هو:

1- تراجع الإيرادات المحققة وذلك للتراجع الكبير فى أعداد الزبائن خلال الفترة المسائية خاصة أن 90% من الزبائن تقبل على المطاعم خلال فترات المساء.

2- إغلاق محتمل للعديد من المطاعم العاملة نظرا لتكبدها خسائر مالية كبيرة نظرا لأن قيمة تكاليف التشغيل والرواتب ستكون أكبر من الإيرادات المحققة.

3- تسريح العمالة الموجودة بالمطاعم، وذلك كنتيجة لإغلاق المطاعم وعدم قدرة ملاكها على دفع قيمة الرواتب وهو ما يعنى خسارة طاقة بشرية ماهرة ومدربة.

4- تغيير النشاط حيث ستقرر العديد من المطاعم تغيير النشاط لمهن أخرى نظرا لأن هذا المجال توقف وهو ما يعنى خسارة كبيرة لقطاع المنشآت السياحية.

5- فقدان مصر ميزة تنافسية كبيرة مع المقاصد السياحية المنافسة نظرا لأن المطاعم المصرية تتميز لدى السياح خاصة العرب، بأنها تكون مفتوحة خلال فترة المساء والسهرة.

ومن جهته حذر عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت المطاعم السياحية، من خروج مصر من المنافسة السياحية حال تم تنفيذ المقترحات الخاصة بمواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية، مؤكدا إن ما تردد حول هذه المواعيد يضعف القوة الناعمة التى تتمتع وتتميز بها مصر سياحياً، والتى تتمثل فى المهرجانات والحفلات الغنائية والمسارح والمطاعم والنوادى الليلية.

وأضاف "عادل"، أنه بخصوص المواعيد الدائمة للفتح والغلق ومن منطلق الحفاظ على متطلبات السياحة عامة والسياحة العربية خاصة، وأسوة بالفنادق السياحية، فإن الغرفة طالبت بأن تكون مواعيد فتح المطاعم على النحو التالى:-

المطاعم والكافتيريات حتى الساعة الثالثة صباحاً، الديسكو تيك ومسارح المنوعات حتى الساعة السادسة صباحاً.