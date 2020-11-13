"المنشآت": نخشى خروج مصر من المنافسة السياحية حال غلق المطاعم مبكرا

حذرت غرفة المنشآت المطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، من خروج مصر من المنافسة السياحية حال تم تنفيذ المقترحات الخاصة بمواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية، مؤكدة أن ما تردد حول هذه المواعيد يضعف القوة الناعمة التي تتمثل في المهرجانات والحفلات الغنائية والمسارح والمطاعم والنوادي الليلية.

وقالت الغرفة في بيان صحفى اليوم، "إنه بخصوص المواعيد الدائمة للفتح والغلق ومن منطلق الحفاظ على متطلبات السياحة عامة والسياحة العربية خاصة، وأسوة بالفنادق السياحية، فإننا نطالب كجهة معنية بالحفاظ والدفاع عن مصالح أعضائه، ولإعلاء الشأن السياحى المصري أن تكون المواعيد كالتالي: المطاعم والكافتيريات حتى الساعة الثالثة صباحًا، الديسكو تيك ومسارح المنوعات حتى الساعة السادسة صباحًا.

وأكدت أن هناك مواجهة ومنافسة شرسة مع المقاصد السياحية المحيطة لمصر مثل تونس والمغرب ولبنان وتركيا بل ومهرجانات الرياض حاليًا، كما أن المنشآت السياحية تحافظ على مكانة مصر الرائدة فى السياحة الترفيهية بين الدول السياحية العربية في المنطقة، بخلاف العوائد التى تعود على الدولة من ضرائب وتأمينات وتشغيل عمالة وغيرها، والحفاظ على الاستثمارات السياحية في هذه الأنشطة.

وأشارت الغرفة إلى أن المطالب الخاصة بها من حيث تمديد مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات تهدف للحفاظ على المقصد السياحي المصري، لافتة إلى ضرورة مساواة المنشآت والمطاعم السياحية بالفنادق السياحية في الاستثناء من المواعيد المقترحة المحددة حيث إن نشاطهم متماثل، كما أن المطاعم السياحية منشأة ذات طبيعة خاصة كما ورد في قانون المحال العامة 154 لسنة 2019.

وأوضحت أنه حال انتشار الموجة الثانية من كورونا، فإن الغرفة بجميع أعضائها تقف مع الدولة صفًا واحدًا في محاربة الجائحة والموافقة على أي قرارات يصدرها دولة رئيس الوزراء في هذا الشأن.