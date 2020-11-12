المنشآت السياحية: لم تتم استشارتنا في مقترحات غلق المطاعم مبكرا

قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إنه لم تقم أي جهة حكومية باستشارة الغرفة في قرار تبكير مواعيد غلق المطاعم السياحية.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الغرفة أكدت أكثر من مرة أنها ضد قرار الغلق المبكر للمطاعم، خاصة أن 90%من عملها يكون خلال الفترة المسائية.

تبكير المواعيد سيؤدي إلى إغلاق العديد من المطاعم العاملة حاليا

وأشار إلى أن المواعيد التي اقترحتها بعض الجهات الحكومية لغلق المطاعم والكافيتريات السياحية في الحادية عشر مساء خلال الشتاء وفي الثانية عشر صباحا خلال الصيف، ستؤدي إلى ضعف الإقبال من الزبائن، وبالتالي قلة الإيرادات، وهو ما سيجبر العديد من المطاعم السياحية على إغلاق أبوابها وتسريح العمالة المدربة العاملة بها.

وتابع وهبة قائلا: "في الوقت الذي تطالب فيه الغرفة بتمديد موعد الغلق حتى الساعة الثانية صباحا حتى تستطيع المطاعم دفع تكاليف العمالة والتشغيل، نفاجأ بمقترحات بتبكير مواعيد الغلق، وهو ما سيجعل المطاعم العاملة حاليا تحقق خسائر مادية كبيرة، ما قد يدفعها لتغيير نشاطها، وهو ما يعتبر خسارة كبيرة للقطاع السياحي، خاصة أن غالبية المطاعم السياحية المصرية بات لها شهرة كبيرة داخل مصر وخارجها".

ومن جهته، قال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة أرسلت خطابا لوزارة السياحة والآثار، تطالبها بعدم المساس بمواعيد غلق المطاعم السياحية، والمحددة لها الساعة 12 صباحا، أو بنسب استقبال المطاعم للزبائن، والمحددة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للمطعم السياحي، مشيرا إلى أن المطاعم السياحية في ظل تلك الاشتراطات الحالية، تعمل بالكاد ولا تحقق أية أرباح، متابعا: "بالعافية بنقدر ندفع رواتب العاملين وتكلفة التشغيل اليومية ولا نحقق أية أرباح".

وأشار إلى أن اقتراح بعض الجهات الحكومية بتبكير موعد غلق المطاعم السياحية ساعة، لتصبح في الـ11 مساء، وتقليل نسب استقبال المطاعم للزبائن إلى 25% من السعة الاستيعابية لها، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، سيؤدي إلى قيام غالبية المطاعم العاملة حاليا، وعددها أكثر من 1000 مطعم، بالإغلاق التام.