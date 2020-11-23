صور.. طوابير أمام اللجان الانتخابية بقنا

شهدت لجان المرشحين في محافظة قنا، زحامًا شديدًا من الناخبين الذين انتشروا بشكل مكثف أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم لصالحهم.

وشهدت لجان قرية السمطا في دشنا زحامًا شديدًا، واصطف الناخبون في طابور مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وكذلك الأمر في لجان أبوتشت والدهسة، وهو في نجع حمادي ولجان قرى قوص وقفط.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة تضم 670 لجنة فرعية موزعة على 339 مركزًا انتخابيًا، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة 2 مليون و34 ألفًا و373 مواطنًا.

وأوضح أن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في محافظة قنا تجري بين 18 مرشحًا، و4 مرشحين بالدائرة الأولى لمركز قنا، و4 مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقادة، و6 مرشحين بالدائرة الثالثة لمراكز نجع حمادي ودشنا والوقف، و4 مرشحين بالدائرة الرابعة لمراكز أبوتشت وفرشوط.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة قنا تعمل على مدار 24 ساعة ومتصلة بغرف العمليات بجميع مراكز المدن ومديريات الخدمات لمتابعة سير العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه تم توفير أماكن جلوس لكبار السن ومظلات بالمراكز الانتخابية ومياه للشرب لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.