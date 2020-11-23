أرض الحزب الوطني في مرمى خطط الاستغلال.. ومسئول: قبل منتصف 2021

كثفت الحكومة من تحركاتها لإعادة استغلال الأصول الحكومية غير المستغلة، في وقت قارب صندوق مصر السيادي على الانتهاء من التصورات الخاصة باستغلال مجمع التحرير.

مسئول حكومي قال لـ"الوطن"، إن الظروف الراهنة في ظل أزمة كورونا عطلت كثيراً من المُضي في هذا الملف، خاصةً بعدما كانت إدارة الصندوق قطعت شوطاً كبيراً فيه منذ بداية العام الجاري.

المسئول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، توقع الانتهاء على الأقل من تصورات استغلال "المجمع" وأرض مقر الحزب الوطني المنحل، قبل حلول النصف الأول من العام القادم، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً للانتهاء من ذلك.

وجدد المسئول تأكيده، عدم وجود نية لدى الدولة لبيع هذه الأصول والتخارج منها، واصفاً الأمر بـ"مشاركة مع القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن هذا التوجه معمول به في تجارب دولية ناجحة.

كانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، قالت إنه تم الانتهاء من الرسومات الخاصة بمجمع التحرير، والتي تشير إلي مكان متعدد الأغراض يتضمن جزءًا تجاريًا وأخر إداريًا إضافة إلي عدد من الشقق الفندقية، موضحة أنه تم الانتهاء من دراسات أرض مجمع التحرير، تم الانتهاء من تقييمات بعض الشركات وسيتم الاعلان عنها قريبًا.

وسبق أن قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق، إن الصندوق سيعمل على الانتهاء من الدراسات اللازمة لتحديد افضل الإستخدامات لمبنى مجمع التحرير بما يتناسب مع طبيعته وطبيعة المنطقة تمهيدا لدعوة المطورين المتخصصين فى المجالات المختلفة من فندقة وأنشطة إدارية وتجارية ذات طابع خاص.

وفي سبتمبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 459 لسنة 2020، بزوال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة ضمن المادة الثانية من هذا القرار.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد وفقاً للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد في دفاتره وهي: "أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 128832 متراً، وأرض ومبان المقر الإداري لوزارة الداخلية المبني القديم بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.88 مترا".

تضمنت الأملاك المنزوعة، أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان تعادل 16612.68 مترا، أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 25553.98265مترا، أرض ومباني الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842.8115 مترا، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452 مترا، إلى جانب أرض حديقة الأندلس "حديقة الحيوان بطنطا" بمحافظة الغربية بمساحة 5.96 فدان تعادل 25035.083 مترا.

وتأسس الصندوق السيادي وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.