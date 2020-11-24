طريقة اقتراض 1.5 مليون جنيه من البنوك بضمان تحويل الراتب فقط

تقدم البنوك الحكومية والخاصة مجموعة متنوعة من القروض، ومنها القروض الشخصية، قروض شراء السيارة، وقروض لأصحاب المعاشات بضمان المرتب أو تحويل الراتب.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل الحصول على قرض بضمان تحويل الراتب أو إثبات الدخل في عدد من البنوك على النحو التالي:

بنك مصر

يقدم بنك مصر قرضًا شخصيًا بإثبات الدخل فقط، ويتميز القرض بإجراءاته البسيطة، حيث يقوم العميل بتقديم شهادة بالدخل أو كشف حساب بنكي فقط، دون الحاجة إلى تقديم تعهد من جهة العمل أو تحويل الراتب على البنك، ويبلغ الحد الأقصى للقرض مبلغ 500 ألف جنيه ولمدة سداد حتى 6 سنوات وبأسعار عائد منافسة.

ويقوم البنك بتقديم القرض للعاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص، كذا يتضمن القرض الجديد برامج متميزة لموظفي البنوك وشركات الاتصالات وشركات البترول والبتروكيماويات وأصحاب المهن الحرة من الأطباء والمهندسين والصيادلة.

بنك الإسكندرية

ويقدم بنك الإسكندرية برامج التمويل الشخصي المقدمة للأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر مع إمكانية تأجيل الأقساط لمدة سنى لعملاء برنامج بضمان تحويل الراتب الذين يتم تحويل كامل راتبهم على البنك.

- تبلغ قيمة التمويل مليون ونصف جنيه.

- تصل مدة التمويل إلى 12 عامًا.

- تأمين مجاني على الحياة طوال مدة التمويل.

- يشترط ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا.

- أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر.

- المستندات المطلوبة: صورة من بطاقة الرقم القومي - خطاب مفردات الراتب - فاتورة مرافق حديثة "غاز – كهرباء – تليفون" لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

بنك ناصر الاجتماعي

ويتيح البنك خدمة الاقتراض بضمان المرتب بشرط ألا تقل مدة خدمة المقترض الفعلیة عن 20 عامًا.

وألا يكون طالب القرض مدینًا بالتزامات أو أقساط مستحقة يزید مجموع أقساطها الشهریة بالإضافة إلى قسط القرض المطلوب على ثلث المعاش الافتراضي ويُستثني هذا الشرط في حالة تحویل راتبه على البنك.

وتتضمن المستندات المطلوبة ما يلي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن.

2- بیان بالرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد من مكتب التأمينات.

3- بیان مفردات المرتب للمقترض والضامن.

بنك أبو ظبي الأول

يقدم البنك خدمات القروض الشخصية لكل المتقدمين الذين يجرى تحويل رواتبهم إلى حساباتهم لدى البنك، بالمزايا الآتية:

- مبالغ تمويل كبيرة وأسعار فائدة تنافسية.

- شروط سداد مرنة.

- فترة سداد مرنة تصل إلى 7 سنوات.

- إمكانية تأجيل سداد قسطين في كل عام.

- إمكانية زيادة قيمة القروض الحالية، وكذلك إمكانية شراء القروض من بنوك أخرى.

- تأمين مجاني على الحياة.

الأوراق المطلوبة: خطاب تحويل راتب - صورة من الرقم القومي أو جواز السفر (للأجانب المقيمين) - فاتورة خدمات حديثة - قسيمة تحويل راتب "عن آخر 3 أشهر" أو كشف حساب مصرفي "عن آخر 6 أشهر" - خطاب من قسم الموارد البشرية.

بنك الإمارات دبي الوطني

يقدم البنك قرض لموظفي الحكومة مع عدد من المزايا الإضافية، مبالغ القروض والفترات الزمنية متعددة، أسعار الفائدة التنافسية وقرض اختياري بعد ستة أشهر.

- الحد الأدنى للقرض 5 آلاف جنيه والحد الأقصى 700 ألف جنيه.

- مدة القرض من 6 أشهر إلى 7 سنوات.

- الحد الأدنى للراتب الشهري 800 جنيه مصري.

- تأمين مجاني على الحياة.

- بالتقسيط أو تحويل الراتب.

- دون ضامن.

- قرض إضافي بعد 6 أشهر.

- الاستحواذ على قروض بنوك أخرى.

البنك المصري الخليجي

يقدم البنك المصري الخليجي حسابًا جاريًا مدينًا مقابل تحويل الراتب بالمزايا الآتية:

- الحد الائتماني للسحب يصل إلى مرة واحدة من الراتب الشهري بحد أقصى 50 ألف جنيه مصري وبحد أدنى 5 آلاف جنيه مصري.

- يشترط أن يكون الحد الأدنى للسن 21 عاما والحد الأقصى 59 عامًا.

- أسعار فائدة تنافسية.

- التأمين على الحياة طوال مدة التسهيل.

الأوراق المطلوبة: صورة البطاقة الشخصية - فاتورة مرافق حديثة خلال 3 أشهر.

بنك كريدي أجريكول

- إمكانية الحصول على تمويل نقدي يصل إلى مليون جنيه مصري بضمان تحويل الراتب.

- مرونة في السداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 84 شهرًا.

- تأمين مجاني على الحياة خلال فترة القرض.

- إمكانية زيادة مبلغ القرض.

- شراء قروض البنوك الأخرى.

شروط التقديم:

- للموظفين الذين يجرى تحويل مرتباتهم على كريدي أجريكول.

- ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.

- أن يكون مصري الجنسية.

المستندات المطلوبة: بطاقة رقم قومي سارية - إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة - خطاب جهة العمل - تعهد الشركة.