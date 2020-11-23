صور.. تواجد ملحوظ للسيدات أمام لجان "النواب" بقرى البحيرة

شهدت اللجان الانتخابية بقرى ومراكز البحيرة، إقبالًا ملحوظًا من السيدات، اللائي توافدن على اللجان في مجموعات، في الوقت الذي كثف فيه المجلس القومي للمرأة، تواجد عناصره أمام اللجان لإرشاد السيدات إلى لجانهن.

وأكدت المهندسة زكية رشاد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، أن غرفة العمليات الموجودة بالفرع لم تتلق أي شكاوى حتي الآن منذ فتح باب التصويت في اللجان الانتخابية لانتخابات الإعادة في مجلس النواب.

وأضافت، أنها نفذت جولة على عدد من اللجان وتأكد فتح جميع اللجان في موعدها مع إتباع تام بالإجراءت والتدابير الوقائي في مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن عملية التصويت لا تستغرق سوى 5 دقائق فقط.

وأجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قبل ساعات من بدء السباق الانتخابي، جولة تفقدية للوقوف على جاهزية اللجان والمقار الانتخابية بمراكز إدكو ورشيد والمحمودية، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية، ومتابعة أعمال التعقيم والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين، وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ البحيرة على التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مشيراً إلى تجهيز 653 مركزًا انتخابيًا يضم 1296 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين و12 ألفًا و338 ناخبًا بـ9 دوائر انتخابية يتنافس بها مرشح خلال جولة الإعادة على عدد 18 مقعدًا.