6 أشهر "مرحلة انتقالية" بعد رفع حظر البناء لـ"ضبط وحوكمة العمران"

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اتجاه الحكومة لتطبيق "مرحلة انتقالية" مدتها 6 أشهر مع رفع الحظر عن البناء، بهدف ضبط وحوكمة العمران، ومنظومة استصدار تراخيص البناء، ومتابعة تنفيذها.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، إنَّ "المرحلة الانتقالية" ستبدأ تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الإشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة إستصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

وتابع أنَّ المرحلة الإنتقالية ستشهد تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الإستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: "ما شرحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتفصيل، نتاج ورش عمل من مختلف المسئولين من جهات عدة"، مؤكّداً ضرورة التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الإشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنَّه خلال الـ6 أشهر بالفترة الانتقالية، سنضع أيدينا على كل التحديات والمشكلات والتساؤلات، لنصيغ لها حلولاً، ثم يتمّ وضعها في الإشتراطات النهائية، بدلاً من المؤقتة الحالية، التي تمّ الانتهاء منها.