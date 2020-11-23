طقس الثلاثاء شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، مع توقعات بشبورة مائية صباحًا على بعض المناطق.

وفي بيان صادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، توقع أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، وتتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى على السطح، ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع الخبراء أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة "30% تقريبًا" على بعض المناطق من شمال الوجه البحري، متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - السلوم - رشيد - بلطيم"، وتمتد متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من "الضبعة - مطروح - سيدي عبدالرحمن".

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

القاهرة 24 14

الإسكندرية 22 15

وادي النطرون 23 15

طنطا 23 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 23 15

بلطيم 23 15

مطروح 20 15

السلوم 20 14

سيوة 22 11

بورسعيد 23 16

دمياط 23 16

الزقازيق 24 14

المنصورة 23 14

الإسماعيلية 25 14

السويس 24 14

العريش 24 14

رفح 23 14

رأس سدر 25 15

نخل 22 08

نويبع 26 18

طابا 25 16

كاترين 21 06

الطور 26 15

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 27 17

مرسى علم 27 18

الفيوم 24 11

بني سويف 24 11

المنيا 25 11

أسيوط 25 12

سوهاج 25 12

قنا 26 13

الأقصر 27 12

أسوان 28 14

إدفو 28 14

أبوسمبل 27 13

الوادي الجديد 26 10

شلاتين 28 18

أبورماد 27 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 25 17