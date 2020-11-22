"الأرصاد": فرص لسقوط الأمطار الخميس المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت يوم الخميس الماضي، وكانت ذروتها يوم الجمعة الماضي، وأثرت على أنحاء الجمهورية باستثناء جنوب صعيد مصر، وكانت غزيرة على السواحل الشمالية، ومن متوسطة إلى غزيرة على الوجه البحري، ومتوسطة على القاهرة وخفيفة على شمال الصعيد.

وأضافت شاكر، خلال تصريحات عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن هذه الحالة استمرت على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري فقط، أما باقي مناطق الجمهورية فتحسنت الأحوال الجوية فيها.

وتابعت، أن اليوم وغدا سيشهدان استمرار هذا التحسن، مع وجود فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية وعلى فترات متفرقة ولن تسبب أي مشكلة، مشيرة إلى وجود فرص سقوط أمطار على شمال الوجه البحري وكفر الشيخ والدقهلية وهي تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة.

وأوضحت أن البلاد ستشهد مرة أخرى تقلبات جوية وحالة أخرى من عدم الاستقرار ستبدأ بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وستمتد إلى محافظات الوجه البحري وسيكون للقاهرة نصيب من الأمطار يوم الخميس، وستعلن الهيئة بيانا تحذيريًا بالحالة الجوية الخاصة بنهاية الأسبوع الحالي، في الأيام القادمة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستكون منخفضة خلال هذه وبخاصة أثناء ساعات الليل المتأخرة والساعات الاولى من الصباح، وبدأت درجات الحرارة الصغرى تصل إلى 14 درجة بالنسبة إلى القاهرة، ناصحة بارتداء الملابس الشتوية أثناء فترات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت أن البحار مستقرة من اليوم وحتى الأربعاء القادم، ومن ثم فإن البحرين المتوسط والاحمر سيكونا مهيئين لعمليات الصيد والملاحة، ناصحة بمتابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار.