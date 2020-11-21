قبل نهائي القرن.. الأرصاد: البلاد ستشهد تقلبات جوية أخرى

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت يوم الخميس الماضي على السواحل الشمالية، متوقعة أن تشهد البلاد تقلبات جوية مرة أخرى وسيجرى الإعلان عن تفاصيلها في الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن أمس الجمعة شهد ذروة حالة عدم الاستقرار، وسقطت الأمطار على معظم مناطق الجمهورية باستثناء جنوب صعيد مصر، وكانت متفاوتة الشدة، إذ شهدت السواحل الشمالية كلها أمطار غزيرة، أما محافظات الوجه البحري فشهدت أمطارا من متوسطة إلى غزيرة، أما محافظة القاهرة فشهدت أمطارًا متوسطة وامتدت إلى محافظات شمال الصعيد بأمطار خفيفة".

وتابعت، أن اليوم شهد انعدام فرص سقوط الأمطار على القاهرة وكانت الشمس ساطعة طوال ساعات اليوم لكن الشبورة المائية كانت موجودة في الصباح الباكر، أما السواحل الشمالية فقد استمرت فرص سقوط الأمطار عليها وسقطت أمطار متوسطة الشدة، وعلى بعض المناطق من محافظات الوجه البحري.

وأوضحت، أن غدا الأحد سيشهد تحسن الأحوال الجوية بشكل كبير على معظم أنحاء الجمهورية لكن ستستمر بعض فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة بالنسبة إلى السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري بكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، أما باقي محافظات الجمهورية فإن فرص سقوط الأمطار تنعدم فيها ويستمر تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وخاصة على الطرق السريعة والزراعية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل نهاية الأسبوع الجاري.