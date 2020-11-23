مستشار الرئيس: زيادة إصابات كورونا.. واللقاح لن يكون حلا سحريا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون القطاع الصحي، إنّ هناك زيادة في أعداد مصابي كورونا بمصر، لدخول فصل الشتاء، فضلا عن وجود المواطنين بأماكن مزدحمة خالية من وسائل التهوية الجيدة، كما أنّ الفترة الحالية موسم نشاط الفيروسات التنفسية أبرزها الإنفلونزا.

وأضاف تاج الدين، لـ"الوطن"، أنّ الزيادات لم تحدث مثل ما حدث في الفترة بين عيدي الفطر والأضحى المبارك، موضحا أنّها زادت الفترة الحالية وأدت لزيادة عدد المحجوزين بالرعايات المركزة، مناشدا المواطنين باتباع الأساليب الوقائية والتعاملات الشخصية واستخدام الكمامات.

وبشأن اللقاحات، أوضح مستشار الرئيس، أنّه حين تنتهي التجارب الإكلينيكة للمرحلة الثالثة لأي لقاح، وتنشر في المجالات العلمية، ويبقى لدينا معلومات كافيه عنه، من تأثير وإيجابيات، وموعد جرعاته، فمن هنا يبدأ الاستخدام.

وتابع أنّ مصر تعاقدت مع منظمة جابي للقاحات، وهي المؤسسة المشرفة على ترويج وأجهزة اللقاحات، ولدينا اتفاق معها أنّه حال إجازة أو الموافقة على أي لقاح، فسنحصل على نسبتنا.

وأوضح تاج الدين، أنّ اللقاح ليس الحل السحري للمرض، لكنه يحمي يساهم في العلاج والوقاية، مؤكدا أنّ الوقاية الـ100%، تتمثل في تطبيق إجراءات احترازية مشددة للمحافظة على أنفسنا من المرض، لافتا إلى أنّ اشتراطات النجاح والموافقة على أي لقاح تتماشى مع جميع اللقاحات.

وأضاف عوض تاج الدين، أنّ اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين عام صندوق تحيا مصر، يبذل جهد كبير جدا، لدعم وإدارة هيئة الشراء الموحد.

جاء ذلك خلال لقاء كلمته بحفل مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسفير الياباني لدى جمهورية مصر العربية، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب.