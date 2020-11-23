وزراء النقل والتعاون الدولي والبترول يشهدون توقيع 6 اتفاقات لتطوير السكة الحديد والمترو

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل و بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي توقيع إتفاقيتي تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع القطار الكهربائي (السـلام - العاشــر مـن رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) مع تحالف شركات أفيك الصينية ، وذلك على هامش فاعليات اليوم الثاني الدورة الثالثة لمعرض تكنولوجيا النقل (2020Trans Mea ).

وقد قام بتوقيع عقد المرحله الثانيه كل من الدكتور مهندس/ عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق والسيد /يانج جينشان ( شركة افيك الصينية) كما قام بتوقيع عقد المرحلة الثالثة من المشروع الدكتور مهندس/ عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن الجانب الصيني السيد / يانج جينشان (شركة افيك) والسيد / لي ويدنج (شركة كريك)

صرح وزير النقل إنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتى تمتد من محطة عدلي منصور وحتي محطة العاصمة الإدارية 1 بطول 66.3 كم وعــــــدد 11 محطة بقيمة 1.65 مليار دولار (ممولة من خلال قرض صينى بقيمة 1.2 مليار دولار والباقي من الخزانة العامة للدولة)، والمرحلة الثانية والتى تمتد من محطة العاصمة الإدارية 1 حتي محطة العاصمة الإدارية 2 بطول 3.9 كم وعدد 1 محطة ( العاصمة الإدارية 2) بقيمة تقديرية 130 مليون دولار (ممولة من خلال قرض صينى بقيمة 60 مليون دولار والباقي من الخزانة العامة للدولة) وقد بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين (مدني – تشطيبات) 65% ، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة والتى تمتد من محطة العاصمة الإدارية 2 جنوباً حتى محطة المدينة الرياضية بطول 14.7 كم وشمالاً من محطة العاشر من رمضان 1 حتى محطة العاشر من رمضان 2 بطول 5.3 كم وبقيمة تقديرية 400 مليون دولار ( ممولة بالكامل من خلال قرض صيني) ويجري حالياً تنفيذ الأعمال التمهيدية وجسات التربة حيث أنه من المخطط الإنتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بطول 90 كم وعدد 16 محطة وإفتتاحه في إحتفالات أكتوبر 2021. وأضاف الوزير أن القطار الكهربائي يحقق خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور/جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور والتى يجري حالياً تنفيذ أعمال تطوير المنطقة حولها لتنفيذ مجمع نقل متكامل الخدمات على مساحة 15 فدان ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة (مترو الانفاق- القطار الكهربائي - السكك الحديدية (السويس / القاهرة والسوبرجيت وأتوبيس المطار - موقف الأتوبيس الترددي عدلى منصور / السلام) ، كما سيتبادل خدمة نقل الركاب مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2.وايضا سيتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع العلمين/ العين السخنة في محطة العاصمة الادارية للقطار الكهربائي السريع .مشيراً الى أنه بإفتتاح مشروع القطار الكهربائي يكون قد تحقق ربط العاصمة الإدارية الجديدة حلم مصر قيادة وشعباً لتنفيذ أول مدينة عالمية على أرض مصرية والذي تم تخطيطه وتنفيذه ليكون أكبر مركز سياسي وإقتصادي رائد بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا حيث سينقل الخط حوالي 500 ألف راكب يومياً عند بداية تشغيله.

من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية مشروع القطاع الكهربائي الممول من البنك الصيني للاستيراد والتصدير بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث يعتبر أحد المشروعات الهامة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والربط بين المحافظات في مصر بما يشجع الاستثمار وفرص التشغيل، ويحقق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية .وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة النقل قامت بتعديل بعض بنود الاتفاقيات الدولية للسماح للقطاع الخاص المصري بالدخول في تنفيذ المشروعات والاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل المعرفة مع شركاء التنمية.وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات المصرية الصينية، حيث تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الجانب الصيني نحو 1.8 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية من بينها النقل والبحث العلمي وعلوم الفضاء، مشيرة إلى انضمام مصر لمبادرة الحزام والطريق من إطلاقها عام 2017 والتي تتضمن مشروعات عديدة للربط البحري والبري على حد سواء .وأوضحت أن الوزارة اتفقت على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية منذ يناير 2020، من بينها 1.3 مليار دولار لقطاع النقل والمواصلات، من العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، هم الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

كما شهد كل من الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل و الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير اليابان بالقاهرة توقيع عقد تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع (حدائق الأشجار – عمرو بن العاص) في المسافة من محطة المساحة وحتى محطة حدائق الاشجار بطول 13.7 كم مع تحالف شركات مصرية بقيادة شركة المقاولين العرب ويضم شركات "كونكورد – بتروجيت – أبناء حسن علام" (المجموعة التخصصية CP401 وكذلك عقد تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورش حيث قام بالتوقيع الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولين العرب والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجيت والمهندس حسن علام رئيس شركة أبناء حسن علام والمهندس أحمد العبد رئيس شركة كونكورد

كما تم توقيع اتفاقية المجموعة التخصصية CP411 للمرحلة بالكامل مع تحالف شركات (ميتسوبيشي/أوراسكوم) المصرية اليابانية وقد قام بتوقيع الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للانفاق ووالسيد جوشي هاتاجاوا (ميتسوبيشي) و المهندس / أسامة بشاي (أوراسكوم)

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ خطوط شبكة مترو الانفاق وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر مشيرا الى الاهمية الكبيرة لتنفيذ الخط الرابع الذي يمتد بطول 42 كم ويشتمل على عدد 38 محطة والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تمتد من (محطة حدائق الأشجار – محطة عمرو بن العاص ) بطول 19 كم وتشتمل على عدد 17 محطة والثانية تمتد من (محطة عمرو بن العاص – محطة القاهرة الجديدة ) بطول 23 كم وتشتمل على 21 محطة.مضيفاً أن إجمالى قيمة العقد الموقع لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع المجموعة التخصصية CP401ما يعادل حوالى 26 مليار جنيه مصرى (يتم تمويل الشق الأجنبي منها من قرض ياباني والشق المصري من الخزانة العامة للدولة) ، وتبلغ قيمة العقد الموقع لتنفيذ عقد الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال السكة والورشة المجموعة التخصصية CP411 للمرحلة بالكامل ما يعادل حوالى 15.3 مليار جنيه مصري (يتم تمويل الشق الأجنبي منها من قرض ياباني والشق المصري من الخزانة العامة للدولة)مشيراً إلي أنه يجري حالياً التفاوض مع الشركات المصرية لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقى من المرحلة المجموعة التخصصية CP402 والذي يمتد في المسافة من محطة المساحة وحتى محطة عمرو بن العاص بطول 5.1 كم ، كما تجري حالياً أعمال دراسة العرض الفني المقدم من شركة ميتسوبيشي اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة المجموعة التخصصية CP412 للمرحلة الأولى بالكامل. الجدير بالذكر أنه يجري حالياً الإنتهاء من تنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع والتى تمتد من غرب الطريق الدائري علي حــــدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم ليتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ثم يمتد بعد ذلك إلي محطة الملك الصالح ليتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول للمترو ثم يمتد حتى محطة عمرو بن العاص بالفسطاط وبذلك يكون قد تحقق الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر ، وتبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالى 70 مليار جنيه مصرى يتم تمويل جزء من الشق الأجنبى بقيمة 1.2 مليار دولار قرض من الحكومة اليابانية وقد أبدت الجايكا إستعدادها لتمويل باقى قيمة الشق الأجنبى وسيتم تمويل 50800 مليون جنيه من الخزانة العامة الدولة.

ويعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق كما أنه يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الازهر والقاهرة الجديدة ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 2 مليون راكب يوميا كما سيتكامل خدمة النقل مع مونوريل السادس من أكتوبر.

من ناحيتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الجانب الياباني يوفر الشريحة الاولي من التمويل التنموي بقيمة 400 مليون دولار لمشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة (المرحلة الأولى) من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بما يدعم الجهود الوطنية للتنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.وأشادت وزيرة التعاون الدولي، ببرامج التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني حيث تصل المحفظة الجارية للتعاون نحو 2.5 مليار دولار في مجالات حيوية من بينها النقل والتعليم والآثار، موضحة أن وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة النقل عدلت الاتفاقيات الدولية بما يسمح للقطاع الخاص المصري بالدخول في تنفيذ المشروعات والاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل المعرفة مع شركاء التنمية.وأوضحت أن الوزارة اتفقت على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية منذ يناير 2020، من بينها 1.3 مليار دولار لقطاع النقل والمواصلات، من العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، هم الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

ثم شهد الفريق مهندس / كامل الوزير- وزير النقل اليوم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية لإعداد دراسات الجدوى لإنشاء مشروع القطار الكهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية بين الهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وتحالف شركات (الديدى جروب –جاما للإنشاءات) ،وذلك على هامش فاعليات معرض تكنولوجيا النقل (2020Trans Mea ) وقد قام بتوقيع العقد من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس/ عصام عبد القادر والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة واللواء / عمرو اسماعيل رئيس الهيئة والمهندس / عبد الفتاح الديدي ممثل تحالف شركات الديدي جروب – جاما للإنشاءات)

صرح وزير النقل أن المشروع سيساهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بالطريق الساحلي الدولي مما سيكون له مردوداً إيجابياً على النشاط الإقتصادى والتجاري بالمدن والمناطق الصناعية والموانئ التى يربط بينها إذ يساعد في حركة الصادرات والواردات وكذلك في طرح المنتجات بالسوق المحلي ، كما سيساهم في زيادة النشاط الإقتصادي والتجاري وزيادة حركة التداول لنقل حاويات البضائع بهذه الموانئ ، وكذلك الموانئ الأخرى من خلال ربط الخط بشبكة السكك الحديدية الحالية .وأكد الوزير إن مسار القطار الكهربائي يمتد ليربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية بطول حوالى 250 كم ماراً بمدن بورسعيد ودمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة وبلطيم وإدكو وأبو قير وماراً بالموانئ المطلة على الساحل (ميناء غرب بورسعيد – ميناء دمياط البحري – ميناء أبو قير) وربطه بالميناء الجاف المقرر إنشاؤه بمدينة دمياط ، وربطه مع شبكة السكك الحديدية القائمة .مضيفاً أنه سيتم تنفيذ المشروع على مراحل على أن يبدأ التنفيذ للربط بين مدينة دمياط ومدينة المنصورة الجديدة كما سيتم تنفيذ ممرات للربط بين المحطات والموانئ الموجودة على مسار المشروع لتسهيل نقل البضائع من وإلى الموانئ ، كذلك سيتم تنفيذ كباري سيارات عند تقاطع مسار القطار الكهربائي مع مداخل المدن لتسهيل حركة المرور من وإلى المدن ومن المخطط أن يصل عدد الركاب المنقول إلى 50000 راكب/ساعة/إتجاه حيث سيساهم في زيادة حركة التداول لنقل حاويات البضائع بالموانئ التى يربط بينها ، كما أنه من المتوقع أن تصل السرعة القصوى للقطار إلى 120 كم /ساعة وزمن التقاطر يصل إلى 15 دقيقة في أوقات الذروة.كما شهد وزير النقل توقيع " اتفاقية إطار عمل لإنشاء مركز تدريب مهني مصري صيني مشترك لتكنولوجيا السكك الحديدية " بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ( المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية) ومعهد ناجينغ لتكنولوجيا السكك الحديدية ( NIRT) وشركة افيك الصينية في مجال التدريب ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال السكك الحديدية ، وقام بتوقيع العقد من الجانب المصري م/ اشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومن الجانب الصيني السيد / يانج جينشان ممثل شركة أفيك

صرح وزير النقل ان الإتفاقية تهدف الي انشاء مركز للتدريب على تكنولوجيا السكك الحديدية بالمعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية وذلك لتعليم وتدريب حوالي 50 طالبا كا عام بقسم الاشارات بالمعهد في المرحلة الاولي للمشروع والتى تتعلق بالاشارات بالسكك الحديدية وتكنولوجيا صيانتها ومن المقرر ادراج تكنولوجيا الوحدات بالمرحلة الثانية وذلك لمواكبة التطور العالمي في قطاعات السكك الحديدية واوضح الوزير ان التعاون بين المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان الذي يعد الاول من نوعة بالشرق الاوسط وافريقيا الذي يتخصص في المجالات المتعلقة بالسكك الحديدية بهدف تطوير العامل البشري داخل الهيئة لمواكبة التطورات في الناحية التكنولوجية و شركة افيك انترناشيونال إحدي الشركات الرائدة عالميا في مجال السكك الحديدية والعاملة داخل مصر والتى تقوم بتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام / العاشر من رمضان / العاصمة الادارية ، و يعد معهد ناجينج احد اهم المعاهد التعليمية المتخصصة في مجال السكك الحديدية بجمهورية الصين الشعبية سيكون له تأثيراً ايجابيا كبيراً في تأهيل وتدريب العنصر البشري في مجال السكك الحديدية بما يساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وبما يساهم في خلق أجيال من الفنيين المتخصصين وفقاً لأحدث نظم التكنولوجيا العالمية