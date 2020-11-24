تعرف على كيفية تجديد الترخيص السنوي للمطاعم السياحية في 7 خطوات

أعلنت وزارة السياحة والآثار فتح باب التقدم لحصول المنشآت والمطاعم السياحية على الترخيص السنوى للتشغيل، وأوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة للتجديد السنوى لتراخيص المنشآت السياحية هى :

1- تقديم طلب من المرخص إليه للمنشأة أو المستغل لها أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمى يبيح التوقيع عنه، مرفق به أصل الترخيص أو التصريح المؤقت موقع من المرخص إليه - المستغل - أو ممن له حق التوقيع (رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب - الشريك المتضامن).

2- تقديم مستخرج حديث من السجل التجارى للشركة المرخص إليها أو المستغلة للمنشأة، على ألا يكون قد تجاوز 3 أشهر على استخراجه.

3- تقديم إيصال سداد رسوم التفتيش السنوى من خلال الدفع النقدى بوزارة السياحة الكائنة ببرج مصر للسياحة بميدان العباسية وذلك بعد استلام خطاب من الإدارة بالمبلغ المطلوب سداده.

4- تقديم إيصال سداد رسم الدمغة بوزارة المالية.

5- تقديم خطابي تجديد اشتراك عضوية غرفة المنشآت السياحية لعام 2021 لكل من المنشأة والمدير المسؤول.

6- تقديم صحيفة حالة جنائية لم يمر على استخراجها 3 أشهر وشهادة صحية سارية للمدير المسئول + 2 صورة شخصية.

7 - استيفاء قاعدة بيانات العاملين بالمنشأة من خلال المنظومة الإلكترونية بوزارة السياحة

ومن جهته قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن وزارة السياحة والآثار ستبدأ في تلقي طلبات المطاعم السياحية، لتجديد الترخيص السنوي لها بداية من الشهر المقبل، وأضاف لـ"الوطن"، أن إجراءات الحصول على الترخيص لا تأخذ وقتًا طويلا طالما أن المطعم لا توجد عليه أية مشاكل، لافتا إلى أن الغرفة تعطي المطعم كافة التعليمات الجديدة التي تصدرها وزارة السياحة والآثار عند الترخيص حتى يتم تطبيقها.

وأشار إلى أن عدد المطاعم والمنشآت السياحية تبلغ نحو 1370 مطعمًا، جميعها سيتقدم بطلب لتجديد التراخيص حتى المطاعم المغلقة حاليًا، وعددها أكثر من 300، والتي لم تتقدم حتى الآن بطلبات لإعادة التشغيل والحصول على شهادة السلامة الصحية.