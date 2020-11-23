السبكي: 2.9 مليون جنيه شهريًا لعلاج مرضى التصلب العصبي المتعدد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توافر علاج مرضى التصلب المتعدد داخل مستشفى السلام ببورسعيد، وذلك بالمجان لجميع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.

ولفت بيان الهيئة أن عدد الحالات المسجلة لتلقي العلاج بالمستشفى بلغ 180حالة، مشيرة إلى أن متوسط تكلفة العلاج للمريض الواحد بلغت 16 ألف جنيه شهريًا، حيث تتحملها منظومة التأمين الصحي الشامل كاملة دون تحميل المرضى أو ذويهم أي أعباء مالية أو الانتقال خارج المحافظة للحصول على العلاج.

وتابعت: يتم صرف حقنتين لبعض حالات التصلب المتعدد تبلغ قيمتها 224 ألف جنيه ، بموجب كل 6 شهور بالمجان من صيدلية العيادات الخارجية بمستشفى السلام ببورسعيد، وذلك خلاف العلاج الشهري لهم.

وأشارت الهيئة إلى تخصيص قسم داخلي بمستشفى السلام التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وذلك لعلاج الحالات المتقدمة والتي تحتاج إلى رعاية أعلى، حيث يتم خلاله حجز المريض مع صرف 10 حقن تبلغ قيمتها 25 ألف جنيه، وتستمر فعاليتها لمدة 6 أشهربعد حقن المريض بها، ولا يتم خروج المريض من المستشفى إلا بعد أخذه هذه الجرعة كاملة حتى تستقر الحالة.

وأضاف بيان الهيئة أن عيادة مرضى التصلب المتعدد بمستشفى السلام بورسعيد تعمل بدءًا من التاسعة صباحًا خلال أيام الأحد والأربعاء والخميس من كل أسبوع ، لافتًا إلى أنه يتم صرف العلاج الشهري لمرضى التصلب المتعدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل كل 3 شهور، على أن يتم تجديد العلاج بموجب كل 3 شهور أيضًا وفقًا لتطور الحالة أو استقرارها، وذلك بعد عرضها على اللجنة اللاستشارية التي تضم الدكتور هاني عارف، والدكتورة دينا عبدالجواد، والدكتورة نيفين محي الدين، والدكتور محمد حجازي، والدكتور أيمن ناصف، والدكتورة عزة عبدالمقصود.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن القائمين على منظومة التأمين الصحى الشامل لا يدخرون جهدًا فى توفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية اللائقة للمنتفعين بالمنظومة بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا على توفير كافة الخدمات الطبية وسبل الرعاية الصحية، يما يسهل على المريض الحصول على الخدمة الطبية داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، دون اللجوء إلى السفر خارج المحافظة للحصول على الخدمة.

وأشار إلى أن مرض التصلب المتعدد يعتبر من الأمراض المزمنة ، ويتم صرف علاجه بالمجان لمرضى التصلب المتعدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى إجمالي تكلفة العلاج الشهري للمرضى والتي تبلغ 2.9 مليون جنيه تقريبًا، بخلاف الحقن النصف سنوية والعلاجات الأخرى للحالات المتقدمة التي تم توفيرها بالمجان تحت مظلة التامين الصحي الشامل الجديدة.

يشار إلى أن مرض التصلب العصبي المتعدد ((Multiple Sclerosis ، ويُعرف اختصارًا بـ(MS) مرض مناعي يصيب المخ والحبل الشوكي والأعصاب البصرية، وينتج عنه تآكل في الغشاء النخامي أو غلاف الميلين الحامي للألياف العصبية، مما يسبب خللًا في نقل الإشارات العصبية يظهر في تباطؤ تلك الإشارات أو عدم نقلها ما يسبب مشكلات في التواصل بين العقل وباقي أعضاء الجسم تعوق الشخص عن المشي أو الكتابة أو حتى الإمساك بشوكة وسكين، إضافةً إلى ضَعف شديد في الذاكرة، وبطء في تكوين الأفكار وتبلُّد القوى العقلانية والعاطفية بشكل عام، كما يمكن أن يتسبب المرض في تدهور الأعصاب نفسها أو تلفها بشكل دائم.

جدير بالذكر، أن مستشفى السلام بورسعيد هو مستشفى تابع لهيئة الرعاية الصحية، ويقع بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، ومكون من 4 مبانٍ لتقديم الخدمة الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، فيما تضم الطاقة الاستيعابية للمستشفى (40) سريرا داخليًا، (18) عناية كبار، (14) عناية أطفال، إلى جانب (4)غرف للعمليات و(6) أسرة إفاقة، فضلًا على (26) حضانة لحديثي الولادة.