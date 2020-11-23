الأربعاء.. عودة عرض "فنان الشعب سيد درويش" على مسرح البالون

تعود من جديد ليالى عرض مسرحية فنان الشعب "سيد درويش"، فى التاسعة من مساء يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجارى، لتنير قاعة محمود رضا فى مسرح البالون بالعجوزة، وذلك بعد ماحققه العرض من إيرادات عالية وإقبال جماهيرى كبير فى الفترة الماضية.

والعرض يأتى فى إطار الأهداف الرئيسية التى تولى لها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اهتماما كبيرا لتعريف الأجيال الجديدة بقامات ورموز فنية أعطت الكثير لإثراء الحياة الفنية، كما يأتى العرض ضمن خطة فعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، لشهر نوفمبر، يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد .

"سيد درويش" من بطولة الفنانين "محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله (غناء)، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، دعاء الخولى، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، علاء الحريري، ياسر الرفاعي"، وكوكبة أخرى من الفنانين.

ديكور محمد عبدالرازق، ملابس د. نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد ود. طارق دياب، مساعدو الإخراج إيناس الشريف وتامر عثمان ومحمد العدل، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب.

ويحرص البيت الفني للمسرح باتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة للمسرح.

وقال المخرج أشرف عزب، مخرج العرض المسرحى فنان الشعب "سيد درويش"، في بيان صحفي سابق، إن هذا العرض حالة فنية خاصة ساهم في خلقها ديكور مبهر للمهندس محمد عبدالرازق، وملابس تواكب بدايات القرن العشرين للدكتورة نجلاء الفقي، وإضاءة معبرة صممها أبوبكر الشريف، وموسيقي جديدة لألحان الشيخ سيد درويش أعاد توزيعها حمادة الحسيني، واستعراضات متنوعة صممها الفنان وفيق كمال من خلال مجموعة رائعة من الراقصين رجالا ونساء .

وأشار المخرج أشرف العزب، إلى أن العرض يضم أكثر من 60 فنانا وفنانة، يخلصون في عملهم اليومي على مسرح البالون بإنتاج متميز من فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تسابق الجميع في إنتاج العرض وتقديمه لجمهور يتعطش للمسرح الغنائي الاستعراضي.