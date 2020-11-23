مؤسسة النفط الليبية: حرس المنشآت منع مسلحين من اقتحام المقر

أعلنت المؤسسة النفطية، الليبية، أن حرس المنشآت منع مسلحين من اقتحام مقرها، دون وقوع إصابات.

وكانت وسائل إعلام ليبية، أعلنت قبل قليل اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وكان خلافا طفى إلى السطح مجددا أمس في العاصمة الليبية بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي.

يأتي هذا بينما تدشن ليبيا الغارقة منذ سنوات في الفوضى، جولة جديدة من الحوار بين الأطراف المتصارعة برعاية الأمم المتحدة، أملاً بالتوصل إلى اتفاق على آليات للترشح للمناصب في المجلس الرئاسي والحكومة المولجة إجراء انتخابات نيابية في ديسمبر المقبل.