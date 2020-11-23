محافظ مطروح يتفقد اللجان الانتخابية: نقف على مسافة واحدة من المرشحين

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عددا من اللجان الانتخابية بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، ومجمع أبو بكر الصديق، بمدينة مرسى مطروح، اليوم، للإطمئنان على سير العملية الإنتخابية فى اليوم الأول لمارثون الإعادة فى انتخابات مجلس النواب.

وتابع "شعيب" انتظام اللجان واستقبال الناخبين، وعدم وجود أية معوقات، مع متابعة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية باللجان والتأكد من توفير جميع الأجواء المناسبة من إستراحات، ومظلات لإنتظار الناخبين أمام اللجان مع التيسير على المرضى وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

ودعا "شعيب" المواطنين بالمحافظة لإختيار من يمثلهم فى إنتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستورى بالمشاركة والإختيار، وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى الإنتخابات.

وترأس المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، في حضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد وممثلى جميع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، وتابع فتح اللجان وانتظام العملية الإنتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا إنتظام سير العملية الإنتخابية دون حدوث أية معوقات، وتوافد الناخبين على اللجان مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من توافر كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار قبل بدء التصويت.

وقال " شعيب" إنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدءا من اليوم حتى نهاية العملية الانتخابية، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية وجميع المديريات التى ستعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العملية الإنتخابية وإزالة أية معوقات، وأضاف أنه تم الدفع بجميع الإمكانيات والتجهيزات لتوفير الأجواء الإنتخابية المناسبة للناخبين لأداء أصواتهم في سهولة ويسر.

ودعا محافظ مطروح المواطنين بالمحافظة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات وممارسة حقهم الدستورى فى إختيار من يمثلهم في مجلس النواب لإستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن مع التأكيد على التزام الجهاز التنفيذى بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وإستعدت محافظة مطروح لإنطلاق مارثون الإنتخابات فى جولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الأولى والتى يبلغ عددها 13 محافظة، فى إنتخابات مجلس النواب والتى إنطلقت ،اليوم، وتستمر على مدار يومى 23 و 24 نوفمبر الجارى وإزالة أى عوائق مع المتابعة المستمرة.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن مراكز ومدن المحافظة الثمانية مستمرة فى أعمال تطهير وتعقيم جميع مقرات اللجان على مستوى المحافظة باجمالى عدد 139 مركز إنتخابى و165 لجنه فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، خلال العملية الإنتخابية وحتى ظهور النتائج، موضحا أن إجمالى عدد الناخبين بالمحافظة هو 301763 ناخباً.