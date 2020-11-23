عاجل.. وفاة استشاري ورئيس قسم الطب الطبيعي بفارسكور بكورونا

أعلنت نقابة الأطباء، وفاة الدكتور محمد وهبة استشاري ورئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم بمستشفى فارسكور، الذي توفى نتيجة الإصابة بفيروس كوفيد 19.

وخاطبت النقابة الصحة، لإدراج كورونا كسبب للوفاة فى مستخرجات الأحوال المدنية لشهداء الأطباء، كما عقدت لقاءات ومباحثات كثيرة بين أعضاء نقابة الأطباء والمسئولين فى وزارة الصحة، والدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية والمسئولة عن ملف الشهداء، من أجل تعديل سبب الوفاة المدون بشكل ثابت فى شهادة الوفاة لشهداء كورونا من الأطباء، وهو أن الوفاة ناتجة عن التهاب رئوي حاد، دون الإشارة إلى كورونا كسبب، وبالتالى حرمان أسرة الشهيد من زيادة المعاش باعتبارها إصابة عمل.

وخاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور محمد عبدالوهاب رئيس مكتب وزيرة الصحة لإدراج مرض كورونا المستجد "كوفيد- 19"، كسبب للوفاة في مستخرجات الأحوال المدنية، لاحتسابها إصابة عمل، وبالتالي احتساب المعاش بناء على ذلك.

وأوضحت النقابة في خطابها، إيماء إلى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الصادر بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وقرار رئيس الوزراء، وقرار رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بهيئة التأمين الصحي، بخصوص معاملة الإصابة بمرض كورونا المستجد "كوفيد19"، معاملة الأمراض المهنية.

واحتساب الوفاة الناتجة عن ذلك، إصابة عمل، حيث أن شهادات الوفاة الصادرة لشهداء الفريق الطبي، ومنهم الأطباء غير مدرج بها مرض كورونا المستجد "كوفيد- 19" كسبب للوفاة، ما كان سببا لرفض هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، احتساب معاشات أسر الشهداء، طبقا للوفاة بسبب إصابة عمل.

لذا طالبت النقابة، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التخطيط ومصلحة الأحوال المدنية، لإدراج مرض كورونا المستجد "كوفيد- 19"، كسبب للوفاة في مستخرجات الأحوال المدنية، واستدراك هذا التصحيح، لمن صدرت لهم شهادات وفاة، حتى يتم حصول أسرهم على مستحقاتهم القانونية المترتبة على الوفاة، بسبب إصابة العمل.