حظك اليوم الثلاثاء 24-11-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يمكن للأبراج الفلكية أن تساعد في تحديد التوافق بين الأشخاص من خلال الصفات التي تجمعهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة مما يدفعك نحو الانعزال أو تخصيص بعض الوقت لذاتك وللاهتمام بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تدع المستجدات والأحداث تشتتك وعليك أن تنظم أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة منال سلامة، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تجتهد وقد تنجح في تنمية مكاسبك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بأوقات حلوة ويساعدك أن تحصل على مساعدة فعالة من قبل أحد الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتأنى في قراراتك المهنية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تضبط أعصابك حتى لا تقع فريسة للشك والظنون.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالمغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على تنمية مكاسبك وتوطيد علاقاتك ويكسبك وقارا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تجعلك أكثر استعدادا للتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصالحك، وتؤثر فيمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وقد يجمعك بالبعض نشاط يمنحك مكاسب في المستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. الشمس في منزل الحب تدعم علاقتك بمن حولك وتتعامل بيقظة وتنظم حياتك اليومية بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ويحتم عليك ذلك أن تتجنب المخالفات القانونية ويجب ألا تبالغ في الزهو بنفسك ولا تنتقد سلبيات الزملاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تنصحك الأفلاك أن تتفادى الاصطدام بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أشرف عبدالباقي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة مما يدفعك للاجتهاد وتشعر بالمسئولية وتميل نحو الاستمتاع بها.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

قد تعيد اليوم ترتيب أولوياتك وتتغير نظرتك لبعض الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تناغم القمر مع زحل يمنحك الطاقة واليقظة وقد يساعدك على الوصول إلى الحقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب قد يجعلك اليوم تميل نحو الرومانسية وتعيش الحب بمختلف ألوانه.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة معالي زايد، ويوافق تاريخ ميلادها 5 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتفاوض بحنكة حول أفكار ومطالب لك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتجنب النميمة ولا تتفوه بكلام يؤخذ ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

يدفعك الفلك للاجتهاد وتبدو يقظا، فقط راجع خطواتك جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يجعلك اليوم تشعر بارتياح وتتحرك بثقة أكبر وقد تخطط لسفر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني ومن المهم أن تعتني بخطواتك وحساباتك تجنبا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس تدعمك وتساعدك أن تحقق تطورا وتقدما في علاقاتك بما لديك من ذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة أحلام الشامسي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تتألق كالقمر الذي في برجك وتعرف كيف تُظهر سحرك ومواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك اليوم بالسعادة والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.