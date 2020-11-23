حظك اليوم الاثنين 23-11-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

عالم الأبراج مليء بالتنبؤات الفلكية والتوقعات التي تظهر للشخص من خلال برجه، وعلاقته بالكواكب والنجوم، وتقدم "الوطن" لمحبي الاطلاع على توقعات الأبراج حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر.. كن كتوما ومتعقلا وانتبه لصحتك وسلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ تمنحك كل المقومات لتؤثر في الجنس الآخر والوقت مناسب لتجمعك أوقات حلوة بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع أو لدراسة فكرة مختلفة ومميزة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح تفاؤل ورغبة في الانطلاق.

ومن أبرز مشاهير برج الثور سماح أنور، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ولكي تمر الأمور بسلام كن مستعدا لتقديم بعض التنازلات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الشكوك تسيطر عليك وتعكر صفو حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تؤثر فيمن حولك وتعلمهم بلطف وتكسب التأييد ويحيط بك المعجبون من كل جانب.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يجعلك تبدو أكثر قدرة على إظهار مشاعر الحب والحنان.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط وتبدو اليوم مستعدا لتوضيح سلامة موقفك المالي وتكسب التأييد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تساعدك على استعادة سلامك وهدوءك النفسي.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز فرقة كايروكي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يطالبك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات ومن المهم ألا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العصبية كي لا تؤدي لاشتباكات زوجية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل وتستطيع أن تحرز تقدما سريعا إذا استفدت من أخطاء الماضي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر استعدادا للعطاء وللتفاهم مع الأهل والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يعدك بالسهولة واليسر وتعلن عن مواهبك ببساطة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تجد سعادتك الحقيقية في كل ما تقدمه من جهد وعطاء لصالح الأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. إذا استفزك أحد الزملاء أو الأقارب عيك أن تتحكم في عصبيتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يسبب لك إزعاجا.. حاول ألا تبالغ في مشاعر الأسى وقاوم التشوش والانفعال.

ومن أبرز مشاهير برج القوس ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تعطي انطباعا ساحرا وتترك أثرا في النفوس.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك فرصا متعددة للعيش سعيدا وتعبر عن مشاعرك ببلاغة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي منى الشاذلي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني يدفعك للتركيز على إدارة قضايا مهنية ومالية، وعليك اليوم أن تراجع جيدا خياراتك تجنبا للخسارة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء وقد يحمل لك ذلك تفاهما أفضل مع من حولك، فقط لا تتسرع في أقوالك ووعودك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو نبيلة عبيد، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم تتصرف بإيجابية وتبدو قادرا على إزالة العقبات من طريقك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم ثقة بالنفس وقدرة على التواصل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت حلا شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.