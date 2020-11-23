عمرو محمود ياسين يحيي ذكرى الأربعين لوالده: اللهم ارحمه واغفر له

أحيا الفنان عمرو محمود ياسين، عبر "فيس بوك"، الذكرى الأربعين لوالده الفنان محمود ياسين، والذي رحل عن عالمنا 14 أكتوبر الماضي.

وكتب عمرو: "40 يوم على الرحيل... اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء، اللهم ارحمه واغفر له وأنظر إليه بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين واغفر لنا وله ياالله وأفسح له فى قبره ونور له فيه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم قهِ عذاب يوم تبعث عبادك، اللهم أنزل نوراً من نورك عليه، اللهم نور له قبره وآنس وحشته ووسع مدخله، آمين".

ونشر نجل الفنان الراحل صورة تجمعه بوالده أيام الطفولة.

وكشف عمرو باسين، في لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON"، عن شعوره يوم وفاة والده: "في هذا اليوم فوجئت أني مسؤول عن محمود ياسين في آخر أيامه في الدنيا.. كنت بسأل نفسي هتدفنه إزاي وهتصلي عليه فين؟ والقبر جاهز ولا لا؟ العزا هيتعمل ولا مش هيتعمل ولو اتعمل هيبقى فين؟ كل هذه الأسئلة لأن محمود ياسين كان أب مش عادي بالنسبة ليا بغض النظر عن كونه فنان عظيم له يد بيضاء على الفن المصري في حاجات كتيرة، لكن كأب رغم كل هذا الانشغال عمري ماحسيت أن أبويا مش موجود أو مختفي وعمري ماحسيت أن مالياش ظهر طول حياتي كلها حاسس إن في ظهري اسم بيفكلي كل حاجة من غير ما أقول ولذلك في مكتبي بحط صورة كبيرة ليه لأني دائماً كنت حاسس إنه في ظهري باسمه الذي يعني أخلاقيات وقيم ومبادئ والتزام في حياته وعمله ومع أسرته سواء الصغيرة أو الكبيرة حقيقي كان شخص استثنائي".