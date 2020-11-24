قاتل جارته بروض الفرج: "قعدت جنب جثتها وطلبت السماح وسرقت دهبها"

"ندمان إني قتلت جارتي العجوز.. الشيطان قالي إنه عندها فلوس كتير.. يا ريت تسامحوني" بهذه الكلمات اعترف عامل أمام قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة لاتهامه بقتل جارته العجوز المريضة بالسرطان وسرقة نقودها ومشغولاتها الذهبية بمنطقة روض الفرج.

وأشار المتهم في اعترافاته إلى أنه بعد قتله الضحية جلس بجوار الجثة وطلب منها السماح ثم سرق مشغولاتها الذهبية.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

وأجري المتهم معاينة تصويرية بصحبة النيابة العامة فجر أمس واستعانت النيابة بفرد شرطة لتمثيل دور المجني عليها ، وقف المتهم فى صالة الشقة وقال يوم الجريمة توجهت إلى مقهى قريب من شقة المجني عليها، بدأت أراقب الضحية حتى تجاوزت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ثم تمكن من الدخول، عبر شباك الحمام".

وقال "دخلت أوضة النوم بهدوء، وبدأت أدور وسط الهدوم، لغاية ما لقيت دهبها.. وهي صحيت وشافتني، وحاولت أهرب منها مسكت فيا وكتمت أنفاسها، وفضلت كاتم نفسها ورحت المطبخ، جبت سكين وبدأت أضربها بدون وعي". ثم جلست بجوار الجثة واخذت منها حلق وخاتم دهب كانت ترتديهم يقصد القتيلة.

وتمكن ضباط مباحث القاهرة من القبض على الجواهرجي الذي اشتري المصوغات الذهبية المسروقة من الضحية كما تم ضبط مبلغ 160 جنيه بحوزة المتهم وأكدت التحريات أن المتهم ارتكب الجريمة بقصد السرقة .

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 92 عامًا، مقتولة داخل منزلها وتبين من التحريات الأولية، وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي.

وأوضح شهود العيان وأهالي المنطقة أنَّ الضحية كانت مريضة سرطان وتعيش بمفردها، وتمّ تشكيل فريق من ضباط مباحث القسم، ودلت التحريات، أنَّ المجني عليها تعرضت للطعن أكثر من 8 مرات وأنَّ الجاني خنقها في أثناء المقاومة، ورجحت التحريات أنَّها شعرت بالمتهم، فحاولت منعه من سرقة مدخراتها، فقتلها واستولى على جميع المشغولات الذهبية الخاصة بها، إضافة إلى مبلغ مالي كان ضمن مدخرات المجني عليها وفر هاربًا.

انتقل فريق من ضباط قسم شرطة روض الفرج، وبصحبتهم قوة أمنية لإجراء المعاينة الأولية، وتمّ العثور على الجثة مسجاة على وجهها فى صالة الشقة، وملقى بجوارها سلاح الجريمة، كما تبين أنَّ المتهم تمكن من الدخول عن طريق شباك الشقة، وحاول التسلل لسرقة المجني عليه وعندما شعرت به تخلص منها.