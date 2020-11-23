بـ"كمامات وكحول": انطلاق انتخابات "الإعادة" بالبرلمان في 13 محافظة

شهد أول أيام التصويت فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب للمصريين بالداخل، إقبالاً جيداً من جانب المواطنين، وصل ذروته بقرى ومراكز المرشحين، فيما شهدت اللجان إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا وتصدر كبار السن والسيدات المشهد الانتخابى خصوصاً بمدن الصعيد.

إقبال في اليوم الأول.. وكثافة في مسقط رأس المرشحين.. وكراسي متحركة ومظلات أمام اللجان.. ورئيس لجنة يساعد مُسناً في استخراج رقمه الانتخابي

ففى محافظة الجيزة، توافد الناخبون على صناديق الاقتراع بمدينتى البدرشين والعياط، اليوم، للتصويت فى الانتخابات، وسط إجراءات أمنية مشددة لتسيير العملية الانتخابية ووفرت اللجان الانتخابية بمدينة العياط الكمامات الطبية والكحول أمام أبواب الدخول، لتوفير الحماية والسلامة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، للوقاية من كورونا، ووزع مندوبو اللجان فى مدينتى البدرشين والعياط، الكمامات الطبية على الناخبين داخل اللجنة للوقاية من كورونا، وحماية الناخبين من العدوى.

وقال أحمد عمر عبدالمنعم، أحد سكان العياط، إنّه جاء إلى مقر اللجنة الانتخابية لاختيار من يمثله فى مجلس النواب، مشيراً إلى أنّ العملية الانتخابية تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أى معوقات كما أن القائمين على العملية الانتخابية يؤدون دورهم بشكل منتظم، منذ بدء التصويت فى جولة الإعادة.

وأضاف عبدالمنعم، لـ«الوطن»، أنّ لجان الدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط، نفذت الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا، من حيث وجود بوابات التعقيم داخل المقار الانتخابية والمطهرات والكمامات، مطالباً جميع أهالى الدائرة الثالثة بالنزول إلى اللجان للتصويت، لافتاً إلى أنّ المشاركة فى الانتخابات حق أصيل لكل مواطن مصرى.

وفى الإسكندرية شهدت اللجان توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة، فيما أدلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بصوته فى مدرسة عمر مكرم الابتدائية بمنطقة السيوف بالمنتزه أول، واطمأن على بدء العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود أى معوقات تعوق سير الانتخابات والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقاً للخطة التى أعدتها المحافظة استعداداً لجولة الإعادة، والتى تجرى بالإسكندرية على مدار يومى ٢٣ و٢٤ نوفمبر الجارى.

وأوضح «الشريف» أنه منذ السابعة صباحاً فى أول أيام جولة الإعادة تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لجميع المديريات وشركات المرافق والوجود بالأحياء ميدانياً لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أية مشكلات طارئة للتعامل معها فوراً.

وفى المنيا، شهدت اللجان الانتخابية، إقبالاً متوسطاً حتى منتصف اليوم الأول من انطلاق جولة الإعادة التى يتنافس فيها 30 مرشحاً على 15 مقعداً داخل 5 دوائر انتخابية، وكالعادة تصدر كبار السن من الرجال والسيدات المشهد، وحرص الجميع على ارتداء الكمامات خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا، كما منع رؤساء اللجان دخول أى ناخب لا يرتدى كمامة.

وشهدت اللجان الانتخابية فى محافظة قنا بجولة الإعادة لاختيار 9 مرشحين من بين 18 مرشحاً يتنافسون على 9 مقاعد فردية بمجلس النواب، إقبالاً كبيراً فى لجان موطن المرشحين فيما كان الإقبال فى باقى اللجان قليلاً فى الساعات الأولى من بدء جولة الاقتراع التى تستمر على يومين.

وحشد المرشحون فى دوائر قنا، عدداً كبيراً من وسائل المواصلات لنقل الناخبين من بيوتهم إلى اللجان الانتخابية لتأييدهم بالانتخابات والإدلاء بأصواتهم لصالحهم.

وفى بنى سويف، شهدت اللجان الانتخابية بقرى مسقط رأس المرشحين، إقبالاً كثيفاً من الناخبين فى جولة الإعادة، فى حين شهدت باقى لجان المحافظة إقبالاً ضعيفاً، فى الساعات الأولى من عملية التصويت.

وتصدر كبار السن والسيدات المشهد الانتخابى فى مسقط رأس المرشحين الـ16 على المقاعد الفردية فى بنى سويف، وسط إقبال كثيف من الناخبين الذين تم نقلهم بواسطة السيارات والتروسيكلات إلى المقرات الانتخابية، حيث توافدوا بكثافة منذ فتح اللجان على التصويت، وشهدت المقرات الانتخابية وجود الكراسى المتحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مظلات ومقاعد انتظار، تحسباً لأى تغيرات جوية.

وفوجئ المستشار كريم الصفتى رئيس اللجنة الانتخابية بمدرسة محمد أنور السادات بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بنى سويف، بدخول مُسن إلى اللجنة الانتخابية، دون أى بيانات عن رقمه الانتخابى أو لجنته الانتخابية وقام رئيس اللجنة بالبحث باسم الناخب واستخراج الرقم الانتخابى له من هاتفه المحمول من على قاعدة الناخبين بموقع اللجنة العليا للانتخابات، والسماح له بالتصويت ببطاقته فور التأكد من وجوده فى كشوف الناخبين فى اللجنة وإصرار المُسن على أنه صوّت فى المرة الأولى فى نفس اللجنة.

من جانبه أكد الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بنى سويف، على انتظام عملية التصويت فى اليوم الأول من جولة الإعادة على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب، التى تعقد على مدار غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء ضمن المرحلة الأولى التى تضم 14 محافظة، من بينها بنى سويف. جاء ذلك على هامش متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة، للوقوف على مستجدات العملية الانتخابية أولاً بأول، فى حضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وفى محافظة أسوان اصطف المئات من أهالى أسوان أمام اللجان الانتخابية فى جولة الإعادة لمجلس النواب 2020، حتى قبل بدء فتح اللجان فى التاسعة صباحاً، ولم يختلف الحال كثيراً عن الجولة الأولى حيث تصدرت المرأة المشهد الانتخابى منذ اللحظات الأولى وكذلك كبار السن الذين اصطحبوا معهم الأطفال لتدريبهم على المشاركة المجتمعية فى الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاقات.

وشهدت قرى مراكز أسوان ودراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو توافداً كبيراً من الأهالى على اللجان، وشارك العشرات من الشباب فى مساعدة الأهالى فى استخراج أرقام اللجان وبيانات الناخبين للتيسير عليهم للمشاركة فى الانتخابات وساعد البعض بتوفير سيارات لكبار السن والمرضى، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وساعد رجال الأمن الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات مجلس النواب وتوفير مناخ مناسب فى التصويت والتيسير على كبار السن بتوفير كراسى متحركة يقودها أحد رجال الأمن بمحيط اللجان وحتى الانتهاء من عملية التصويت.

وفى الفيوم شهدت لجان الاقتراع بدوائر الإعادة إقبالاً متوسطاً فى الساعات الأولى من عملية الاقتراع، فيما حرص القضاة وأعضاء لجان الاقتراع والناخبون على ارتداء الكمامات الواقية خلال دخولهم لعملية التصويت فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرحلة الثانية من فيروس كوفيد 19 المستجد والشهير بـ«كورونا»، بالإضافة إلى تعقيم أيديهم بالكحول أولاً بأول.