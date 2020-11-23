انسحاب مرشحين مستقلين من انتخابات النواب بأسيوط

شهدت جولة الإعادة بمحافظة أسيوط انسحاب اثنين من المرشحين المستقلين بالدائرة الثانية والمعروفة بالدائرة الشمالية وهما "شاهين كيلاني" النائب السابق عن دورة 2005، والمرشح "حمادة عبد العواض" ابن شقيق محمود عبد العواض، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل.

يأتي انسحاب المرشحين عقب تقدم مرشحا حزب مستقبل وطن أمام المستقلين وإتجاه الأهالي وكبار العائلات للتصويت لصالح مرشحا مستقبل وطن، ما خلق حالة من الغضب بين المستقلين بعد تيقنهم من صعوبة المنافسة الأمر الذي دفعما للإنسحاب.

من جانبه تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، عددًا من مقار اللجان الانتخابية بحى شرق وغرب مدينة أسيوط لمتابعة سير جولة الاعادة في اليوم الأول لها والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الراحة والامان للمواطنين أثناء الادلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستوري بمشاركة فرق التعقيم والتطهير لكافة اللجان ومحيطها.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألفاً و851 ناخباً سيدلون بأصواتهم في انتخابات جولة الاعادة لمجلس النواب في 4 لجنة عامة متمثلة في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت اشراف قضائى كامل .