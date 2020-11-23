بعد الزمالك والمعادي.. حملة انضباطية ليلية بالتجمع الخامس

تشن أجهزة الأمن الآن، حملة ليلية مكبرة بمناطق التجمع الخامس، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وكل الأجهزة المعنية بالمديرية.

جاءت الحملة، استمرارا لجهود مديرية أمن القاهرة في ضبط كل ما يخل بالأمن العام، وإزالة كل الإشغالات والتعديات والمخالفات والأنشطة المخالفة، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والقضاء على كل المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات، منعا لتفاقمها.

يذكر أن الأجهزة الأمنية، شنت عدة حملات ناجحة، بمناطق المعادي والزمالك والرحاب ومدينتي.