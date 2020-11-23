انتهاء التصويت في 165 لجنة بجولة الإعادة بانتخابات النواب بمطروح

أغلقت، 165 لجنة أبوابها بمطروح والحمام، منذ قليل، فى ختام تصويت اليوم الأول فى جولة الإعادة بانتخابات المرحلة الأولى بمطروح والتى تأتى ضمن 13 محافظة تدخل جولة الإعادة.

ويتنافس فى دائرة مطروح الأولى المرشحان جمال الشورى رمز القلم وياسين أبوصالح رمز الكتاب مرشحى حزب مستقبل وطن بعد حصولها على أعلى أصوات الدائرة خلال الجولة الأولى متفوقين على المرشحين المستقلين والأحزاب المنافسة، بينما يتنافس فى دائرة الحمام المرشحان فتحى المغوارى رمز الكتاب ورزق جالى رمز القلم من حزب مستقبل وطن فى جولة حاسمة، تشهد منافسه قوية بين المرشحان.

وإنطلق مارثون الإنتخابات فى مطروح بجولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الأولى، فى إنتخابات مجلس النواب والتى بدأت ،اليوم، الإثنين وتستمر على مدار يومى 23 و 24 نوفمبر الجارى.

من جهة أخرى، تفقد الدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط وأمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمحافظة، لجان انتخابات مجلس النواب بمركز البداري للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية.

وقال "مهران" إن العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعي دون وجود أية معوقات أو خرق في العملية الانتخابية مع توفير كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، موضحًا أن أجهزة الدولة كثفت جهودها سواء الإجراءات الأمنية أو الإحترازية لضمان سلامة المواطنين وحرصاً علي سير العملية الإنتخابية بشكل ديمقراطي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ جميع المواطنين بضرورة النزول والمشاركة في العملية الانتخابية فهو حق دستوري كفله الدستور والقانون وعلي الجميع تقديم المشاركة الجادة والفعالة في الانتخابات لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب.

جدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألف و851 ناخب سيدلون بأصواتهم في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.