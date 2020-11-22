محافظ مطروح يستقبل وكيل التعليم الجديد: لابد من توفير مناخ آمن للطلاب

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه، اليوم، الأحد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد فى محافظة مطروح بعد صدور قرار تعيين له من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وذلك خلفا لسمير النيلي الذى تم نقله وكيل وزارة التربية والتعليم فى الوادى الجديد.

ورحب المحافظ بوكيل تعليم مطروح الجديد، فى أيام استلام مهام عمله، فى مطروح، مؤكدًا على أهمية استكمال المسيرة وبذل جميع الجهود لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا وتوفير مناخ آمن للطلاب وخاصة فى ظل الظروف الاستثنائية وجائحة كورونا واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التى تحميهم جميعا من التعرض لأية مخاطر، مع الاهتمام بوضع خطط مستقبلية للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، لافتا إلى تقديم جميع الدعم، والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة وتحقيق أفضل استفادة للطلاب.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح كرم ،أمس الأول، سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح السابق، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، ولفيف من مديرى المديريات والإدارات بالمحافظة وأمناء التعليم بمطروح، مقدما له الشكر على جهوده خلال الفترة الماضية فى إدارة منظومة التربية والتعليم بمطروح، وما حققته من نتائج وتقدم يعود على أبناء المحافظة، مع تمنياته له بالتوفيق خلال الفترة المقبلة، مع إنتقاله وكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، حيث أهدى محافظ مطروح درع المحافظة للدكتور سمير النيلى، تقديرا لجهوده خلال الفترة الماضية، وكذلك تم إهدائه هدايا رمزية من الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والحضور تقديرا له.