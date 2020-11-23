الذهب يخسر 17 جنيها في نهاية التعاملات اليومية.. والجنيه يتراجع 120

سجّلت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا في البورصات العالمية بنهاية معاملات اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ليخسر ما يقرب من 17 جنيهًا في الجرام الواحد، بعد أن سجّلت الأسعار استقرارًا على مدار 3 أيام، حيث ثبت المعدن الأصفر عند نفس السعر منذ نهاية معاملات الجمعة الماضية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في نهاية التعاملات اليومية، بعد التراجع التي شهدته على النحو التالي:

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، تراجعا كبيرا في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 911 و913 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 797 و799 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 683 و685 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى 6 آلاف و392 جنيها، ليخسر بذلك 120جنيها مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم.

وكانت سجّلت أسعار المعدن الأصفر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، جعلت المقبلين على الشراء في حيرة بين شراء الذهب أو الانتظار.

الذهب يصعد لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

وكانت وصلت أسعار الذهب لأعلى ارتفاع في تاريخها محليًا، لتصل إلى أعلى نقطة على الإطلاق، في نهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث وصل الذهب لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، لوجود تخوفات عالمية من فيروس كورونا، حيث وصلت أسعار الذهب لأعلى نقطة لها على الإطلاق بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لما صرح به إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية.

كما سجّلت أسعار أعيرة الذهب تراجعًا كبيرًا في نهاية تعاملات الاثنين الموافق 9 نوفمبر، ليخسر الجرام 38 جنيهًا، بعد أن كانت شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.