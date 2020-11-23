"الأمم المتحدة": توجيه منحة السفارة الأمريكية إلى برنامج الـ 1000 يوم

علقت الدكتورة علياء حافظ، مديرة التغذية ووحدة الأمن الغذائي ببرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، على المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، للإعلان عن إطلاق المشروع الجديد الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمنحة قدرها 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي في مصر.

وقالت "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن المنحة الـ 5 ملايين دولار، هي امتداد للشراكة بين برنامج الأغذية العالمي بمصر والحكومة المصرية، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وهذه المنحة مخصصة لدعم برنامج الـ "1000 يوم"، ضمن برنامج تكافل وكرامة، الذي يستهدف الوقاية من سوء التغذية للفئات الأكثر فقرا والأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.

وأشارت مديرة التغذية ووحدة الأمن الغذائي ببرنامج الأغذية العالمية التابع للامم المتحدة، إلى أن برنامج الأغذية العالمي كان من أوائل منظمات الأمم المتحدة التي تعاملت مع ظاهرة تفشي فيروس كورنا المستجد "كوفيد19"، وعمل مع الحكومة المصرية لتحديد الأولويات والفئات الأكثر تضررا من الجائحة التي تسبب في ترك الكثير من الفئات لعملهم وبالتالي فقدت دخلها".

وأوضحت أن هناك فئات معينة تكون أكثر عرضة لسوء التغذية، كالسيدات الحوامل والمرضعات، والأطفال وبالأخص الأقل من سن عامين، حيث أن هؤلاء الأطفال إذا لم تخضع للرعاية اللازمة، فإن آثار سوء التغذية ستمثل عبئا على اقتصاد الدولة، وليس فقط على صحة الطفل، لافتة أن برنامج الـ 1000 يوم يستهدف كل تلك الفئات من المجتمع المصري.

وأشارت إلى أن البرنامج بدأ العمل مع وزارة التضامن الاجتماعي من يوليو الماضي بدعم 40 ألف طفل أقل من عامين وأمهاتهم بعد تحديدهم من قبل الوزارة.