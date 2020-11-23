"التضامن": سنوفر رحلة عمرة لأسرة الأب حامل ابنه في المترو

قال عبد التواب محمد عبد اللطيف، صاحب صورة الأب الذي يحمل نجله على كتفه بمترو الأنفاق، إن زملاءه في العمل متفهمون مرض ابنه محمد، ما جعله يعمل في الوردية المسائية، لكي يتسنى له اصطحاب ابنه إلى مكان تلقي جلسات العلاج الطبيعي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة": "كنت أعمل أحيانا في الوردية التي تبدأ من الثانية عشرة بمنتصف الليل، وأحيانا كنت أعمل في الفترة المسائية، وكنت أعود من الجلسة في الساعة الثالثة صباحا، وأتمنى أن يخضع لجراحة إذا استلزمت الحالة".

من جهتها قالت الحاجة سعاد رجب والدة محمد: "ربنا يشفي محمد عشان بيقولي نفسي أمشي مع إخواتي، الحمد لله ونشكره على أي حاجة، ونعامله كطفل مش كراجل واللي بيعوزه بنجيبه له، بيحب اللب والشيبسي وبجيب له ياكل عشان يقعد جنبي وساعات بيزحف بره البيت".

وتابعت: "ساعات كانت فيه ناس بتخبي عيالها مني عشان محمد تعبان، مع إن الحاجات دي بتاعة ربنا، وبقى معانا أحمد بيدرس في الصف الثالث الابتدائي".

وأوضح والده أنه يتمنى أن يعتمر رفقة زوجته وابنه، ليرد ابنه عليه بقوله: "نفسي أعمل عمرة"، وأشار الحاج عبدالتواب: "أنا من يقوم على رعايته، ومش هقدر أسيبه لوحده وأروح العمرة، لأن الحمل هيبقى تقيل على والدته".

وحول أصعب المواقف التي تعرض لها، قال: "فيه اتنين سواقين ميكروباص رفضوا يركبوه رغم وجود مكان فاضي، لكن صاحب العربية التالتة ركبنا معاه، لكن لما بسمع الناس بتدعي له ببقى مبسوط وسعيد جدًا لما ببقى شايله ومش حاسس إني شايل حد".

بدوره قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، إن الوزارة ستعمل على تلبية كل ما تحتاجه الأسرة: "سننسق مع الشركات السياحية لتوفير رحلة عمرة للأسرة ولن نتخلى عنها".