جامعة القاهرة: افتتاح أكبر مستشفى للطوارئ في الشرق الأوسط قريبا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة ليس لديها إحصاءً بأبناء شهداء الأطباء والتمريض، مشددًا على أنه سيتم إعفاء ابن أي من أفراد الطواقم الطبية الذين توفوا أثناء عملهم بالمستشفيات لعلاج فيروس كورونا من المصروفات.

وأضاف "الخشت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "dmc": "الأمر يلزمه تقديم المستندات ونحن سنعفيهم من المصروفات سواء أكانت للانتظام أو الانتساب أو البرامج المتميزة أو المدن الجامعية فهذا واجب علينا".

وتابع: "يجب أن نقف مع الأطباء والممرضين في مواجهة الجائحة، موضحًا أن الجامعة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، ووضعنا بروتوكول الإجراءات الذي نتعامل به مع الفيروس، وغدًا سنقدم دليل التعايش مع كورونا، وخلال أيام سنصدر دليل الإجراءات الاحترازية في المنشآت الجامعية، بالإضافة إلى عدة أدلة وبروشرات للتوعية ضد كورونا، وسيمنع دخول الجامعة دون كمامة أو دخول المحاضرات وأي مخالف سيُحوّل إلى التحقيق وسيتخذ ضده إجراءات صارمة، منوهًا بأن كل المصابين بالجامعة يعالجون على حسابها دون أن يتكلفوا مليمًا واحدًا".

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أهمية عدم الحصول على بروتوكولات كورونا دون استشارة الأطباء، بسبب اختلاف شدة المرض من حالة لأخرى بالإضافة إلى إمكانية تغيير البروتوكولات من وقت لآخر، لافتًا إلى أن مصر ستشهد قريبًا افتتاح أكبر مستشفى للطوارئ في الشرق الأوسط وفقًا للكود العالمي للمستشفيات على مساحة 7 آلاف متر.