منة فضالي طالبة في "سكن البنات": نتناول قضية الزواج بالإكراه

كشفت الفنانة منة فضالي عن تجسيدها لدور طالبة ضمن أحداث مسلسل "سكن البنات"، الذي يُعرض حالياً عبر إحدى المحطات الفضائية.

وقالت فضالي في تصريحات خاصة لـ "الوطن" إنها تحمست لهذه التجربة التليفزيونية لأنها قصة جديدة تناقش مشاكل الفتيات بشكل جديد وعصري، فضلاً عن عدد من القضايا الاجتماعية كالثأر والزواج بالإكراه وحب الذات، بحسب قولها.

وأضافت: كانت مشتاقة للتعاون مع المخرج محمد النقلي، لأن آخر عمل جمعنا كان مسلسل "الإخوة الأعداء" قبل أعوام عدة، حيث أشعر بالراحة معه لأنه مخرج متميز ومختلف.

ويشارك في بطولة "سكن البنات" وفاء عامر، آيتن عامر، دينا، منذر رياحنة، محمد نجاتي، حسني شتا، أحمد جمال سعيد وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

كشفت الفنانة منة فضالي عن خضوع والدتها نادية الشربيني لجراحة في عينها نتيجة لإصابتها بجلطة في العين أثرت على عملية الإبصار، بحسب قولها.

وقالت منة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن والدتها أجرت جراحة في عينها بمعرفة أحد الأطباء، ولكنها ظلت متألمة بعد إجرائها للعملية، وهو ما دفعها لاصطحابها إلى الدكتور حازم ياسين، أستاذ طب وجراحة العيون، الذي بمجرد أن وقع الكشف عليها قال لهم نصاً: "إحنا لازم نعمل عملية دلوقتي حالاً لأن نسبة الإبصار عمالة بتقل".

وتابعت: "أجرت أمي العملية داخل أحد المستشفيات الخاصة، وما زلنا في مرحلة المتابعة الطبية، إلا أن حالتها شهدت تحسناً ملحوظاً، وهنا أود توجيه الشكر للدكتور حازم ياسين لأنه طبيب محترف وشخص محترم وخلوق إلى أقصى درجة ممكنة".

كانت منة فضالي أعلنت عن تعاقدها على بطولة فيلم جديد بعنوان "السرداب"، من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن أحداث الفيلم تدور حول عالم مصاصي الدماء، لكن بشكل جديد ومختلف عن فيلم "خط دم"، الذي قدمته نيللي كريم وظافر عابدين على إحدى المنصات الإلكترونية، ودارت أحداثه عن مصاصي الدماء، مضيفة أنها تحمست لفكرة الفيلم، لأنها لم تُقدم مثلها في أعمالها السابقة.

وأعلنت منة، أسماء باقي أبطال الفيلم، وهم محمد نجاتي، سيد رجب، محسن منصور، عايدة رياض وهاجر الشرنوبي.