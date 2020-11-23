"محلية النواب": مصر بها 100 ألف كشك و8400 نصبة وفرشة

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أصدر إحصاءات عن الأكشاك في مصر بعام 2017، وقدرها بأكثر من 60 ألف كشك.

وأضاف "عطية"، خلال تصريحات ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "dmc": "في تقديري أن الرقم ارتفع خلال طيلة السنوات الثلاث الأخيرة ليقترب من 100 ألف كشك، كما قدر الجهاز عدد الفرشات أو النصبات بـ8400 نصبة، وأقدر أن هذا الرقم وتحرك وزاد بشكل كبير".

وتابع: "هذه النصبات والأكشاك شكلت نوعًا من الإشغالات للشوارع بكل مساوئها، فيما يتعلق بانسياب الحركة المرورية وتشويه النسق الحضاري لمدننا، ويجب أن نضع حدًا لهذه المسألة".

وأشار، إلى أصحاب النصبات والفرشات لا يحصلون على تصاريح: "ما يهم في هذا الأمر أن هذه الأكشاك زادت عن الحد وأصبح عبئًا على شوارعنا وعلى الشكل الحضاري لمدننا والأخطر من أنها تعطى لأي شخص، أنها قد تباع أي أنها تحولت إلى تجارة غير مشروعة، كما أن شكلها غير ثابت بدلًا من أن توحد بشكل مؤقت، لأنها تجارة غير رسمية، فمصر لديها في تقديري نحو 6 ملايين محل تجاري، وعدد كبير منها لم يحصل على تراخيص".

وأوضح، أن القطاع غير الرسمي سيندمج ضمن إطار منظومة التراخيص إذا ما جرى تفعيل قانون المحال العامة.