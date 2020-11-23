القصة الكاملة لمقتل فتاة على يد والدها بقنا: "وشها شؤم"

تجرد مزارع بمحافظة قنا من مشاعره الإنسانية وأقدم على قتل ابنته بعد تكبيلها لعدة أشهر وتعذيبها أمام والدتها وشقيقتيها، حتى فارقت الحياة في مشهد مأسوي لأسباب غير منطقية حيث ادعى الب أن "وشها شؤم" بعد وفاة شقيقها الذكر التوأم في وقت سابق.

وقررت النيابة العامة في مركز أبوتشت، حبس المزارع بتهمة قتل ابنته 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وطلبت النيابة العامة، إعداد تقرير الطب الشرعي حول الوفاة، واستكمال تحريات المباحث حول سلوك الأب وتفاصيل والواقعة.

وأدلى المتهم بقتل ابنته باعترافاته أمام النيابة العامة قائلا: "قتلتها علشان تحصل شقيقها الذكر الوحيد بالنسبة لي وتوأمها اللي مات محروق في حادث بمحافظة بورسعيد من سنة، وان وشها شؤم وتجيب الفقر" وتابع: "منذ وفاة شقيها التوأم وأنا مش طايقها في البيت، عشان كده كنت بضربها على طول لحد ما ماتت "

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمقتل "إیمان.ا.ع."، 20 عامًا، وجثتها ملقاة على الأرض وبها إصابات متعددة ظاهرة بالرأس والساعدین الأیمن والأيسر والوجه والرقبة بقریة "البراغيتز".

وتوصلت تحریات المباحث برئاسة الرائد محمد السنوسي، رئيس مباحث أبوتشت، إلى أن والدها "ب.ع" مزارع، 55 عامًا، تعدی علیها بالضرب باستخدام عصا محدثا إصابات متعددة بجسدها أودت بحیاتها، وذلك انتقامًا منها لأنها حسب أقواله "وشها شؤم وعكر" حيث كانت توأم لأخ توفى محروقًا واعتبرها هي السبب في موته حيث كان الوحيد الغالي والحياة ملهاش طعم من غيره".

تم نقل الجثة إلی مشرحة مستشفی نجع حمادی، والتحفظ علی الأداة المستخدمة، كما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، فأمرت بسرعة طلب تحريات المباحث في مركز أبوتشت، كما تم التصريح بدفن الجثة.