تحرير محاضر مخالفة وإعدام أغذية فاسدة في حملات بالبحر الأحمر

شنت أجهزة مدن البحر الأحمر عدة حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع مكتب الصحة وإدارة الطب البيطري وإدارة التموين.

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير 29 مخالفة عدم وجود شهادات صحية و9 محاضر نظافة وإعدام 41 كيلو أغذية متنوعة فاسدة، كما قام ممثلى مكتب الصحة بأخذ 9 عينات من الأغذية لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى بمدينة القصير وتحرير ثلاثة محاضر بمدينة بسفاجا.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بردع المخالفين والتصدى لجشع التجار ومحاربة السوق السوداء والحفاظ على سلامة المواطنين.

في مدينة القصير وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات العامة ومنافذ البيع بكافة مناطق المدينة، وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بالأسواق وتوافر السلع الغذائية وضبط الأسعار والتزام التجار بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والضرب بيد من حديد لكل من يتاجر بقوت المواطنين.

وأجرت لجنة من مجلس مدينة القصير أمس الإثنين بعدة حملات تفتيشية بالتنسيق مع مكتب الصحة وإدارة الطب البيطري، بعدة بحملة تفتيشية موسعة على المحال العامة، للوقوف على اشتراطات التراخيص الصادرة من الوحدة المحلية وجودة الأصناف المعروضة بالمنافذ.

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير 29 مخالفة عدم وجود شهادات صحية و9 محاضر نظافة وإعدام 41 كيلو أغذية متنوعة فاسدة، كما قام ممثلو مكتب الصحة بأخذ 9 عينات من الأغذية لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وفي مدينة سفاجا شنت إدارة التموين سفاجا حملة تموينية على المحلات أسفرت عن تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و2 محضر عدم حمل شهادة صحية تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.