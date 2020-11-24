خبراء عن انتخابات النواب: المرأة والشباب هم أكثر المستفيدين من المجلس

ناقش الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" آخر تطورات جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وذلك في اليوم الأول لها.

الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن 110 مقاعد يجرى إعادة الانتخابات عليها، مشيرًا إلى أن قرابة 30 نائبا فقط نجحوا من الجولة الأولى وأن العدد الأكبر يخوض انتخابات الإعادة.

وفسر بدر الدين ذلك بسبب زيادة المرشحين على المقاعد الفردية، ما يؤدي لتفتيت الأصوات وأن كبر عدد المرشحين يؤدي ألا يحصل أحد على 50% +1، مشيرًا إلى أن مرشحي المقاعد الفردي منهم أحزاب ومستقلون، لافتًا إلى أن هناك حالات متكررة بأن تكون الإعادة بين مرشحي نفس الحزب.

وأكد بدر الدين على تراجع أحزاب تاريخية لصالح أحزاب حديثة النشأة في هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أن الإعادة تؤكد أن الانتخابات نزيهة وأنه في عهود سابقة كانت نتيجة الانتخابات معروفة من البداية وكان هناك تدخل فيها، مشددًا على أنه لا يتدخل أحد ولا أي مؤسسة في الانتخابات لأنه لا يوجد مستفيدون من ذلك.

وأوضح بدر الدين أن الانتخابات نتيجتها تكون غير معروفة سلفًا في الأنظمة الديموقراطية وهو ما حدث في مصر، لافتًا إلى أن انتخابات الشيوخ كانت نسبة المشاركة فيها 14% ومن المتوقع أن تصل نسبة المشاركة في انتخابات النواب لـ30%، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في إجراء الانتخابات بسهولة ويسر رغم الظروف الحالية وأن الانتخابات لم تشهد عنفا نهائيًا.

وأشار إلى أن الحماس يكون أكثر في جولة الإعادة وأن الصوت الواحد قد يسبب النجاح وأن المواطن صوته يكون له قيمة وأن انتخابات الإعادة تكون ساخنة، متوقعًا زيادة المشاركة في انتخابات الإعادة، مشددًا على أن هذه الانتخابات لم تشهد تأثيرات دينية للتأثير على الناخبين.

وقال بدر الدين إن المرأة والشباب ربحوا في هذه الانتخابات وأن تمكين المرأة والشباب طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وأن هناك أكثر من فائز نتيجة لهذه السياسات التي تم اتباعها وأن البرلمان سيشهد تمثيلا مناسبا للمرأة والشباب والمصريين في الخارج.

عضو القومي للمرأة: المرأة تتصدر المشهد السياسي ولها تمثيل مشرف

الدكتورة رانيا يحيي عضو المجلس القومي للمرأة أكدت على أن المواطنين تشجعوا على المشاركة في الانتخابات وأن هذه الأيام تشهد حراكا سياسيا واضحا بشفافية ونزاهة، مؤكدًا أننا كنا نفتقد ذلك في العهود السابقة، مشيرًا إلى أن المرأة تتصدر المشهد السياسي وتدعم المرأة المرشحة فيها.

وأشارت إلى أن المرأة لها عدد مقاعد مناسب، مؤكدًا أن وجود المرأة تحت قبة البرلمان نتيجة لمسيرة كفاح طويلة وأن المرأة كان لها مقعدين في أول، لافتًا إلى أن هناك تراجعا حدث للمرأة في ظل حكم جماعة الإخوان، مؤكدة أن المرأة شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي وتشغل حاليًا 15% من مقاعد البرلمان وتولت كافة المناصب في عهد الرئيس السيسي وأن وجود المرأة تحت قبة البرلمان سيصل لـ25%.

وأوضحت أنهم يعملون على فكرة المواطنة وعدم استغلال الدين في الانتخابات، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للمرأة يفتخر ببعض النماذج والقامات البرلمانية المصرية من السيدات.