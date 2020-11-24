أصحاب المقاهي عن شائعات الإغلاق يوم مباراة القمة: قاعدين على أعصابنا

حالة ترقب وحذر يعيشها أصحاب المقاهي في مصر، بعد ما تردد من شائعات، بشأن نيّة الحكومة إغلاق المقاهي يوم مباراة القمة المقرر أن تجمع فريقي الأهلي والزمالك، الجمعة المقبل، في نهائي الدوري الأفريقي.

ورغم عدم صدور قرار حكومي، بالغلق، إلا أنّ عددا كبيرا من أصحاب المقاهي أبدوا تخوفهم من الإغلاق، نظرا لحجم الخسائر الكبيرة التي سيتعرضون لها جراء القرار.

وقال عفت صلاح نائب رئيس شعبة المقاهي بغرفة الإسكندرية، لـ"الوطن": "قاعدين على أعصابنا، ماتش القمة موسم لإنعاش المبيعات، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا".

وأوضح: "أصحاب المقاهي الملتزمين يعانون من هجر الزبائن والعملاء، واتجاههم للمقاهي المخالفة التي تعمل دون تراخيص وتبيع بأسعار مخفضة، وهناك مخاوف من تزايد الحالات وحدوث غلق جديد".

ولفت صلاح، إلى أنّ قرار فتح المقاهي دون تداول الشيشة وألعاب التسلية غير مجزٍ لأصحابها، فالشاي والقهوة متوافرة في المنزل، والزبائن تتردد على المقاهي من أجل الشيشة وألعاب التسلية، ما أدى إلى خسارة 75% من الزبائن، بينما نسبة 25% المتبقية لا تكفي لدفع أجرة العمال وتسديد الفواتير، إلا أنّ قرار فتح المقاهي قلّل حجم الخسائر".

وأكد أنّ هناك اجتماعا مرتقبا للشعبة، لوضع مقترحات التعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشددا على أنّ المقاهي تلتزم بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتنبيه على العاملين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بنسبة تشغيل 25% فقط من الطاقة الاستيعابية للمكان، والحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة، واستخدام أدوات وأطباق أحادية الاستخدام، وتوفير مناديل معقمة ومطهرات ومعقمات وتطهير دورات المياه بشكل مستمر، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين، ومواد التعقيم، والتزام العاملين بها بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وتوافر أجهزة قياس درجة الحرارة للرواد والعاملين بالمقهى".

وشدد على أنّ هناك 3 مشكلات تواجة أصحاب المقاهى، بينها مشكلة ارتفاع أسعار أكواب التيك اواي الكرتونية، من 170 جنيها إلى 350 للشاي، و300 للبن، مشيرا إلى أنّ أغلب المقاهي لا تستطيع رفع السعر لالتزامها بقائمة أسعار.

وأكد أنّ وجود مقاهي تعمل دون تراخيص، تبيع بأرخص من السعر ولا يوجد أي إجراء احترازي من جانبها، مع وجود حملات مستمرة على المقاهي خاصة المرخصة منها، ووجود تعنت من بعض المسؤولين، إلى جانب فرض غرامات كبيرة رغم التزام المقاهي".